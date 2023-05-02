بناءا على توجيهات محافظ القليوبية .. حى غرب شبرا الخيمة يشن حملة على الباعة الجائلين بكوبري الفرنوانى صور
بناءا على توجيهات السيد الوزير المحافظ قام السيد اللواء محمد محمود صحصاح ( رئيس حي غرب شبرا الخيمة ) بتاريخ اليوم الإثنين الموافق ١ / ٥ / ٢٠٢٣ بقيادة حملة من الأجهزة التنفيذية بالحي( الأشغالات والمتابعة الميدانية وقطاع النظافة والكهرباء ) لرفع الأشغالات الموجودة من أعلى كوبري الفرنواني حيث بمجرد الانتهاء من أعمال رفع الأشغالات التي قدرت بحوالي ٥ طن اشغالات وتحرير عدد ١٢ محضرا ، أمر السيد رئيس الحي بقيام قطاع
النظافة برفع كافة المخلفات الناتجة من تواجد الباعة الجائلين من على الكوبري حيث تم رفع أكثر من ١٥ طن مخلفات وبانرات واخشاب وتندات وبمجرد الانتهاء من أعمال النظافة أمر السيد رئيس الحي إدارة الكهرباء بالحي بتركيب كشافات جديدة وإنارة الكوبري بعد سرقة كل أعمدة الإنارة
من على الكوبري من قبل ضعاف النفوس والخارجين عن القانون وذلك من منطلق الحفاظ على مقدرات الدولة والحفاظ على المظهر الحضاري للحي .