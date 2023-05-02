بالصور بدء فعاليات ممارسة رياضة الكبادي بالمركز
الاستشكافي للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة بورسعيد
كتبت الدكتورة نجلاء صالح
تحت رعاية الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد والأستاذة هالة حلمي مدير عام الإدارة العامة للمراكز الاستكشافية والدكتور أيمن سلامة مدير المركز الاستكشافي للعلوم و التكنولوجيا و انطلاقا من مدرسة ابن خلدون الرسمية المتميزة للغات تحت إدارة أ / أمل غريب مديرة إدارة المدرسة و أ/ أماني السافوري وكيلة المرحلة و أ / إيمان جمال و أ / ولاء عادل مسئولي الموهوبين بالمدرسة وأول مشاركة فريدة من نوعها على
مستوى محافظة بورسعيد في تفعيل النشاط الصيفي…تم اليوم الموافق الثلاثاء ٢ / ٥ / ٢٠٢٣… بدء فاعليات ممارسة رياضة الكبادي بناء على بروتوكول التعاون بين الاتحاد المصري للكبادي ووزارة التربية والتعليم لنشر لعبة الكبادي على مستوى الجمهورية بقيادة الدكتور أسامة سعيد رئيس الاتحاد المصري للكبادي و رئيس الاتحاد الافريقي ونائب الاتحاد العالمي للكبادي…. تحت الإشراف التدريبي للكابتن محمود حامد المدير الفني للمنتخبات القومية للاتحاد المصري للكبادي والكابتن أحمد حامد…. بالتعاون مع المركز الاستكشافي للعلوم و التكنولوجيا….