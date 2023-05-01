على هامش كلمه الرئيس السيسي اليوم بمناسبه عيد العمال

على هامش كلمه الرئيس السيسي اليوم بمناسبه عيد العمال

بقلم : يوحنا عزمي

خرج فخامة الرئيس عن سياق الكلمه المكتوبه ليوجه اقوى

وأخطر رسالة مباشرة لنا جميعا نحن شعب مصر ..

(طول ما إحنا على قلب رجل واحد مافيش حاجه بتحصل فى العالم اللى حوالينا هتأثر فينا ولا حاجه هتقدر تعمل لنا حاجه )

لنعلم وندرك حقيقه ما قاله فخامه الرئيس ينبغى ان نرجع بالتاريخ إلى لحظتين فى تاريخ مصر ..

الأولى : هزيمه الخامس من يونيو ١٩٦٧

عندما اصيبت مصر باكبر واخطر هزيمه عسكريه يمكن ان تحدث لدوله حيث فقد الجيش المصرى اكثر من ٨٥% من أسلحته ومعداته وآلاف الشهداء وآلاف المصابين وآلاف الأسرى وأصبحت مصر فعليا بدون جيش واحتلت كل سيناء وحرمت مصر من بترولها الذى كان يمثل ثلث ما تنتجه مصر من البترول واغلقت قناة السويس وحرمت مصر من دخلها الذى كان اكبر مصادر دخل مصر من العملات الأجنبيه.

ووقف زعيم مصر عبد الناصر ليعلن اعترافه بالهزيمه وتنحيه

عن كل مناصبه ، وانتظر العدو والعالم إعلان استسلام مصر

فمصر بهذه الهزيمه تحتاج قرن بأكمله ( ١٠٠ عام ) لتتغلب على

الآثار الكارثيه لتلك الهزيمه قبل أن تفكر فى حرب جديدة .

ولكن فوجىء عبد الناصر والعدو والعالم بأجمعه بكل جماهير الشعب المصرى من الاسكندريه إلى أسوان ومن بورسعيد إلى السلوم تخرج على قلب رجل واحد تعلن رفض الهزيمه وتعلن

للعالم قرار مصر بكلمه واحدة ترددت فى كل أنحاء مصر

( هنحارب … هنحارب … هنحارب ) ..

وأدرك العدو ان الهزيمه العسكريه مهما كان حجمها حتى لو كانت بحجم هزيمه يونيو ٦٧ الكارثيه فإنها غير كافيه لتحطيم مصر وإجبارها على الاستسلام.

اللحظة الثانيه : ٦أكتوبر ١٩٧٣

سيناء بأكملها محتله وقناة السويس مغلقه وسكان مدن القناة مهجرين وهناك فارق ساحق فى القوة العسكريه بين الجيش المصرى والجيش الإسرائيلى لصالح الجيش الإسرائيلى الذى يتحصن داخل اقوى خط دفاع عسكرى فى التاريخ والذى اجمع

كل المفكرين العسكريين ان مصر تحتاج إلى قنبله ذريه لتتمكن

من فتح ثغرة فى الساتر الترابى فقط وهو احد عناصر خط بارليف وليس كلها ، وان مصر طالما لا تمتلك قنبله ذريه فعليها إلغاء فكرة الحرب ، ويفصل بينهما قناة السويس أصعب وأعقد مانع مائي بالعالم والاقتصاد المصرى على شفا الإنهيار ، وهو ما جعل كل

القادة العسكريين والمفكرين الاستراتيجيين فى العالم يجمعون

على استحاله نجاح مصر فى عبور قناة السويس واستحاله انتصار الجيش المصرى فى اى حرب ضد الجيش الإسرائيلى ..

ولكن بعد ست اعوام فقط من هزيمة يونيو ٦٧ الكارثيه وفى ظهر السادس من اكتوبر ١٩٧٣ فوجىء العالم بأكمله بأن مصر نهضت وعبرت وحاربت الجيش الإسرائيلى ومعه الجيش الأمريكى وانتصرت مصر ، وأدرك العالم ان القوة العسكريه مهما كانت قوتها ليست هى ما يحسم حروب مصر ، وان مصر عندما تريد تستطيع

وأدرك العدو ان الحل الوحيد لتدمير مصر هو تفجيرها من داخلها.

اليوم نجح الرئيس السيسى بقيادة الدولة المصرية فى سباق مع الزمن فى بناء قدر كبير من قوة مصر الشامله ويبذل كل جهده لاستكمال بناء قوة مصر الشامله ، العدو يراقب كل ذلك ويدرك

أنه إذا نجح السيسى فى استكمال بناء قوة مصر الشامله سيكون العدو مجبراً على التقاط يد مصر الممدودة بالسلام لأنه لن يكون قادرا على تحدى يدها الأخرى التى تحمل قوتها الباطشه الغاشمه

لهذا يدرك العدو ان المرحله الحاليه هى اخر فرصه لديه قبل أن تستكمل الدولة المصرية بناء كل عناصر قوتها الشامله وتتحول مصر بفضلها إلى أحد القوى العظمى المؤثرة بالعالم.

العدو يدرك اليوم ان الدوله المصريه وصلت إلى قدر من القوة يجبره على تجنب الصدام المباشر معها ، فالجيش المصرى نجح السيسى فى كسر احتكار امريكا تزويده بالأسلحة وهى الجريمه التى لم يحاسب عليها مبارك رغم أنها عرضت أمن مصر القومى لخطر كبير ولكن بفضل الله نجح السيسى فى تخليص مصر من اثرها وقام بتعدد تسليح الجيش المصرى بأقوى وأحدث الأسلحة بعيداً عن سيطرة أمريكا والصهيونية .

والدولة المصرية نجحت فى عمل تحالفات سياسيه كبيرة وقويه جداً مع اغلب اقوى دول العالم وتكتلاته السياسية الكبرى

والاقتصاد المصرى ، نجحت الدوله المصريه فى تقويته جدا رغم كل الصعاب التى يعيشها الشعب ورغم كل أكاذيب الخونه والعملاء فمصر أصبحت قوة صناعية وقوة زراعية واحد القوى المصدرة للطاقه فى العالم.

فالعدو لا يستطيع مواجهة الدولة المصريه بصورة مباشرة

وأصبح اخر أمل للعدو ان ينجح فى تفجير مصر من الداخل

بنظريه حروب الجيل الرابع ( انت جيش عدوك ) بصنع فتنه

بين الشعب والدولة عبر تشكيك الشعب فى حكمه وعلم وخبرة الدوله وقيادتها وقدرتهم على قيادة مصر إلى النصر ثم الانتقال

من مرحله التشكيك إلى مرحلة الغضب ضد الدولة والعداء لها وبذلك يتم تفجير مصر من داخلها.

لهذا حرص فخامة الرئيس اليوم على تأكيد أن توحد المصريين جميعا شعب ودوله وجيش وشرطة على قلب رجل واحد هو أقوى سلاح تتصدى به مصر لكل مؤامرات العدو ، وأقوى سلاح تواجه به مصر كل التحديات الخارجية ، وأقوى سلاح تواجه به مصر كل التغيرات الكبرى والأحداث الكبرى التى تحدث فى كل دول العالم.

والآن يكون السؤال المنطقى : ما هو دورى كمواطن مصرى لأجعل العالم يدرك ان مصر كلها على قلب رجل واحد ؟

بصيغه أخرى : كيف يعلم العالم ان مصر كلها على قلب رجل واحد ؟

بصيغه ثالثه : ماذا أفعل كمواطن مصرى لاشارك فى إرسال رساله إلى العالم يدرك منها العالم ان مصر كلها على قلب رجل واحد ؟

دورنا كمواطنين مصريين لتحقيق ذلك هو ان نعبر بكلماتنا

ومواقفنا على صفحات الإنترنت عن دعمنا لكل قرارات ومواقف الدولة المصرية وقيادتها حتى نجعل العالم يدرك ان كل قرارات ومواقف الدولة المصرية والرئيس السيسى هى إرادة الشعب المصرى ، عندها سيدرك العالم ان مصر كلها على قلب رجل واحد

وعندها لن تستطيع قوة فى العالم على التجرؤ وتحدى إرادة مصر.

فمصر رغم هزيمه يونيو ٦٧ الكارثيه لم تسقط بفضل أنها كانت

على قلب رجل واحد.

ومصر فى أضعف حالاتها فى اكتوبر ١٩٧٣ وارضها محتله

وقناة السويس مغلقه واقتصادها على شفا الانهيار وفى ظل

تفوق عسكرى إسرائيلى ساحق وهى بذلك فى أضعف حالاتها ولكنها رغم ذلك نهضت وانتصرت بفضل انها كانت على قلب

رجل واحد.

مصر اليوم اقوى مما كانت عليه فى اكتوبر ١٩٧٣

ما ينقصنا ان يعلم العالم ان مصر كلها على قلب رجل واحد.

لا تستهينوا بكلماتكم ومواقفكم على صفحات الإنترنت فهى أقوى سلاح نمتلكه ، فالعالم بأكمله يتابع ويراقب كل حرف ينشر على صفحات الإنترنت ويدرك ان تلك الصفحات تنقل النبض الحقيقى لشعوب العالم.

والعالم يمتلك القدرة التكنولوجيه التى تجعله يكتشف اللجان الإلكترونية والخونه والعملاء فلا يضعهم فى تقييمه.

العالم يهتم بصفحات الناس العاديه الذين يشكلون جماهير الشعب العاديه.

صفحة حضرتك هى ما يعتمد عليها العالم ليعلم حقيقه موقف الشعب المصرى ، وهل هو مع دولته وقيادته على قلب رجل واحد ام قلوب شتى.

اكتب وعبر عن دعمك لكل مواقف وقرارات الدوله وقيادتها

حتى لو كانت تتعارض مع قناعتك الشخصيه لأن قناعتك

الشخصيه ووجهة نظرك بناء على معلومات مصدرها الإعلام وصفحات الإنترنت وهى قليله جداً لا تجعلك ترى صوى جزء

صغير جداً من الصورة الحقيقية.

بينما قرارت ومواقف الدوله بناء على معلومات توفرها أجهزة

الأمن القومى ومراكز الأبحاث بكل علمائها وخبرائها لهذا فالدوله ترى الصورة الحقيقة الكامله ، لهذا دائما وابدا مواقف وقرارات الدوله هى الأقرب للصواب من وجهات نظرنا.