على هامش كلمه الرئيس السيسي اليوم بمناسبه عيد العمال
بقلم : يوحنا عزمي
خرج فخامة الرئيس عن سياق الكلمه المكتوبه ليوجه اقوى
وأخطر رسالة مباشرة لنا جميعا نحن شعب مصر ..
(طول ما إحنا على قلب رجل واحد مافيش حاجه بتحصل فى العالم اللى حوالينا هتأثر فينا ولا حاجه هتقدر تعمل لنا حاجه )
لنعلم وندرك حقيقه ما قاله فخامه الرئيس ينبغى ان نرجع بالتاريخ إلى لحظتين فى تاريخ مصر ..
الأولى : هزيمه الخامس من يونيو ١٩٦٧
عندما اصيبت مصر باكبر واخطر هزيمه عسكريه يمكن ان تحدث لدوله حيث فقد الجيش المصرى اكثر من ٨٥% من أسلحته ومعداته وآلاف الشهداء وآلاف المصابين وآلاف الأسرى وأصبحت مصر فعليا بدون جيش واحتلت كل سيناء وحرمت مصر من بترولها الذى كان يمثل ثلث ما تنتجه مصر من البترول واغلقت قناة السويس وحرمت مصر من دخلها الذى كان اكبر مصادر دخل مصر من العملات الأجنبيه.