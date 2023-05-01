بناءا على توجيهات الهجان .. استمرار اعمال حملات الموجة 21 لازالة التعديات علي أراضي الدولة بنطاق محافظة القليوبية

كتب اسلام أسامة

استمرار اعمال حملات الموجة 21 لازالة التعديات علي أراضي الدولة بنطاق محافظة القليوبية اعتبارا من 29 أبريل وتستمر حتى 14 يوليو المقبل

– ” الهجان”: اجمالي ما تم ازالته حتي الان عدد101 حالة تعدي بمراكز مدن واحياء المحافظة منذ بدء اعمال الموجه ومتابعة مستمرة لاعمال الازالات بالتنسيق مع جهات الولاية..

تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة اشكال التعديات علي اراضي الدولة والأراضي الزراعية واهمية الحفاظ على حق الدولة وإسترداد اراضي الدولة وازالة التعديات عليها وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة، وبالمتابعة المستمرة من السيد اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن..

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اعمال الموجة 21 لازالة التعديات علي أراضي الدولة بنطاق محافظة القليوبية، حيث قامت

الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديريه أمن القليوبية بحملة مكبرة على عدد من مراكز ومدن وأحياء المحافظة امس الاحد، أسفرت عن إزالة 14 حالة تعدي نيل على مساحة 247م2 بمركز ومدينة بنها بحضور اللواء شريف صلاح نائب مدير امن القليوبية للامن العام والاستاذ مصطفي حسانين نائب رئيس مدينة بنها

كما قامت الاجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية امن القليوبية بحملات بمكبرة بمراكز القناطر الخيرية وقليوب وكفر شكر وطوخ والخانكة وشبين القناطر والخصوص وحي شرق شبرا الخيمة، اسفرت عن ازالة عدد 45 حالة تعدى على مساحة 21 قيراط تقريبا ليصبح اجمالى ما تم ازالته حتى الان 59 حالة تعدى امس الاحد

واشار الهجان الي ان هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ اعمال الازالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية امن القليوبية لتحقق الحملات اهدافها المرجوة..

ومن الجدير بالذكر ان محافظ القليوبية كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد إنتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل ، مؤكدا علي أهمية إعداد التقارير الدورية لموقف الازالات خلال الموجة المشار اليها من خلال الادارة العامة للاملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا باول لوزارة التنمية المحلية ومنها الي اللجنة العليا لاسترداد اراضي الدولة.

والجدير بالذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة المعوقات من خلال ادارة الاملاك بالمحافظة وجهات الولاية واقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.