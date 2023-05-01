الرئيس السيسي فى احتفالات عيد العمال يزف بشرى ساره للعمالة الغير منتظمه وصرف 1000 جنيه فى هذه الحالة
يحتفل العالم اليوم 1 مايو، بـ عيد عمال، وهو اليوم تم الاتفاق عليه عالميًا، تقديراً لجمال الأعمال ودورها في عملية البناء والتشييد وتوفير جميع وسائل الراحة للمجتمعات.
وتم الاتفاق على أن يكون هذا اليوم، الأول من شهر مايو من كل عام، والذي يعروف في المجتمعات الأوروبية باسم يوم العمال العالمي، وهو تعبير عن حركة الإضراب التي قامت بها مجموعة من العمال في كندا، ومن ثم تم الاتفاق على أن يكون اليوم عيد العمال.
تحقيقات1000 جنيه من الدولة إعانة للعمالة غير المنتظمة.. متى تصرف وكيف؟
الإثنين 01/مايو/2023 – 12:20 م
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احتفالية عيد العمالاحتفالية عيد العمال بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي
يحتفل العالم اليوم 1 مايو، بـ عيد عمال، وهو اليوم تم الاتفاق عليه عالميًا، تقديراً لجمال الأعمال ودورها في عملية البناء والتشييد وتوفير جميع وسائل الراحة للمجتمعات.