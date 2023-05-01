الرئيس السيسي فى احتفالات عيد العمال يزف بشرى ساره للعمالة الغير منتظمه وصرف 1000 جنيه فى هذه الحالة

يحتفل العالم اليوم 1 مايو، بـ عيد عمال، وهو اليوم تم الاتفاق عليه عالميًا، تقديراً لجمال الأعمال ودورها في عملية البناء والتشييد وتوفير جميع وسائل الراحة للمجتمعات.

وتم الاتفاق على أن يكون هذا اليوم، الأول من شهر مايو من كل عام، والذي يعروف في المجتمعات الأوروبية باسم يوم العمال العالمي، وهو تعبير عن حركة الإضراب التي قامت بها مجموعة من العمال في كندا، ومن ثم تم الاتفاق على أن يكون اليوم عيد العمال.

تحقيقات1000 جنيه من الدولة إعانة للعمالة غير المنتظمة.. متى تصرف وكيف؟

الإثنين 01/مايو/2023 – 12:20 م

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احتفالية عيد العمالاحتفالية عيد العمال بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي

يحتفل العالم اليوم 1 مايو، بـ عيد عمال، وهو اليوم تم الاتفاق عليه عالميًا، تقديراً لجمال الأعمال ودورها في عملية البناء والتشييد وتوفير جميع وسائل الراحة للمجتمعات.

وتم الاتفاق على أن يكون هذا اليوم، الأول من شهر مايو من كل عام، والذي يعروف في المجتمعات الأوروبية باسم يوم العمال العالمي، وهو تعبير عن حركة الإضراب التي قامت بها مجموعة من العمال في كندا، ومن ثم تم الاتفاق على أن يكون اليوم عيد العمال.

قرارات الرئيس السيسي

ونظمت مصر اليوم الإثنين، احتفالا بمناسبة عيد العمال بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية وبحضور ممثلي العاملين في كافة القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن عدد من القرارات الهامة لعمال مصر، خلال كلمته أثناء احتفالية عيد العمال التي شهدها الرئيس السيسي اليوم في الشرقي، ووجاءت قرارات الرئيس السيسي لعمل مصر كالتالي:

إنشاء صندوق إعانة الطوارئ، للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، في حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعى والتنموى منه.

البدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعيـة، قدرهـا “1000” جنيـه.

إصدار وثيقة جديدة من شهادة «أمان»، السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.

التأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا ٥٪، لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم في سوق العمل.

قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال وممثلى أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.

تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر.

سرعة انتهاء وزارة القوى العاملة، من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل.

قيام الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن في سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة في إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل، التي تم إطلاقها عام 2022.

إطلاق حملة قومية، لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج في العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

قيام الوزارات والجهات المعنية، بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلا، والمهارات اللازمة لها والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية، بما يتناسب مع مستقبل الوظائف، واحتياجات سوق العمل.

ويأتي هذا تقديرا من الدولة المصرية بإن العامل يلعب دورًا كبيرًا جدًا في تنمية وتقدم المجتمع وتنميته بشكل كبير، وهو العامل الذي استطاع أن يبني عجائب الدنيا السبع عندما يتقن العامل عمله ويتفوق في الصناعة والتجارة، يمكنه زيادة الإنتاج، وتؤمن الدولة المصرية بإن العامل هو عماد النهضة الصناعية والتجارية، مع بناء المصانع والشركات والمؤسسات العملاقة.

على الرغم من تأثيرات الخاصة من جائحة كورونا وما أعقبها من تداعيات للأزمة الروسية الأوكرانية على سوق العمل عالمياً، إلا أن الدولة المصرية تعاملت بمنهجية مع انعكاسات تلك الأزمات على معدلات التشغيل لديها، حيث عكفت على وضع الرؤى والاستراتيجيات التي تمكنها من تسريع وتيرة التعافي ودعم القطاعات المختلفة والفئات الأكثر تضرراً.

وذلك في وقت لعبت فيه “المشروعات القومية” خاصة كثيفة العمالة منها دوراً هاماً في الحفاظ على سريان عجلة الاقتصاد والإنتاج وتحسن سوق العمل، فضلاً عن حرص الدولة على تحقيق التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهو ساهم في رفع معدلات التشغيل وتراجع معدل البطالة، وتمكين الاقتصاد المصري من الصمود وتحمل أعباء مرحلة عدم اليقين التي تمر بها مختلف الاقتصادات حول العالم.

بلغت قوة العمل 29.99 مليون فرد في الربع الثاني عام 2022، مقارنة بـ 29.12 مليون فرد في الربع الثاني عام 2021، بزيادة 3%، بينما بلغ عدد المشتغلين 27.83 مليون فرد في الربع الثاني عام 2022، مقابل 27 مليون فرد في الربع الثاني عام 2021 بنسبة زيادة 3.1%، بينما زاد عدد المتعطلين بنسبة 1.4% حيث سجل 2.15مليون فرد في الربع الثاني عام 2022 مقارنة بـ 2.12 مليون فرد في الربع الثاني عام 2021 .

والزراعة كانت من الأنشطة الاقتصادية المساهمة التي تحول إليها أكبر عدد من المشتغلين خلال الربع الثاني من 2022 مقارنة بالربع الأول من نفس العام، حيث تحول اليها 259 ألف مشتغل ، إلى جانب تحول 148 ألف مشتغل إلى نشاط النقل والتخزين، كما تحول 70 ألف مشتغل إلى نشاط الصناعات التحويلية .

بالنسبة للتوزيع النسبي للمشتغلين طبقاً لأهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثاني 2022، فقد شمل الزراعة وصيد الأسماك 19.7 % بواقع 5.49 مليون مشتغل، وتجارة الجملة والتجزئة 15.1% بواقع 4.19 مليون مشتغل، والتشييد والبناء 13.2% بواقع 3.67 مليون مشتغل، والصناعات التحويلية 12.6% بواقع 3.5 مليون مشتغل، والنقل والتخزين 9.3% بواقع 2.58 مليون مشتغل، فضلاً عن أنشطة أخرى بنسبة 30.1% بواقع 8.4 مليون مشتغل .