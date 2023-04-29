هل تعرف من هي عايدة هلال أول نقيبة للممثلين فى الوطن العربى؟

هل تعرف من هي عايدة هلال أول نقيبة للممثلين فى الوطن العربى؟

كتب: اسلمان فولى

لفتت الأنظار إليها بدور سمية زوجة شداد في الفيلم العربي الشهير عنتر بن شداد هي الفنانة عايدة هلال واحدة من أشهر نجوم السينما اللبنانية.

عملت عايدة هلال في بداياتها بمجال عروض الأزياء، قبل أن تقتحم مجال السينما من خلال فيلم (فتاة السيرك) مع نعيمه عاكف عام 1951، وتألقت بعدها من خلال فيلم (شهيدة العشق الإلهي).

إسمها الحقيقي لويس نيكولا نصر، وولدت في لبنان في الـ 25 من يوليو عام 1925، وبدأت الفنانة عايدة هلال حياتها الفنية في فترة الخمسينات، وجمعت الفنانة عايدة هلال بين التمثيل والإنتاج ورئاسة نقابة الممثلين في لبنان وعملت في إذاعة القاهرة وإذاعة سوريا وبيروت ومن أهم الأعمال التي ظهرت فيها الفنانة عايدة هلال فيلم عنتر بن شداد.

تعد الفنانة عايدة هلال، أول نقيبة للممثلين في الوطن العربي، والتي تميزت بصوتها العذب واستطاعت أن تحقق جماهيرية كبيرة بعد دخولها عالم التمثيل.

أما أبرز الأدوار التي قدمتها الفنانة عايدة هلال فهو دور رابعة العدوية في فيلم شهيدة الحب الإلهي والذي عرض في عام 1962.

ولأنها صاحبة صوت عذب ونقي ومخارج ألفاظ رائعة وعلى الرغم من ذلك فلم تستغل هذا الصوت في تنمية موهبتها في مجال الغناء وإنما اتجهت للسينما والتليفزيون.

وقد نجحت بشكل كبير في التمثيل الصوتي لمسلسلات الرسوم المتحركة للأطفال والتي من أشهرها مسلسل جريندايزر والذي عرض في فترة الثمانينات وكان ذلك المجال حديثاً جداً في ذلك الوقت ولكنها وظفت صوتها بشكل بارع جداً في هذا المجال

اتجهت الفنانة عايدة هلال في بداية حياتها للعمل في مجال تصميم الأزياء والموضة واستمر هذا العمل لقرابة الخمسة أعوام، وجذبتها السينما بأضوائها وشهرتها وكررت المشاركة في عدة أعمال بعد ذلك في عدد من الأدوار الصغيرة إلى أن جاءت فترة الستينات والتي كانت الفترة الذهبية في حياتها الفنية حيث بدأت تظهر في أدوار البطولة والأدوار الأساسية.

وكانت أول سيدة في العالم العربي، تصل إلى منصب رئاسة الممثلين، وقد تزوجت الفنانة عايدة هلال من رجل أعمال لبناني من أشهر تجار الإطارات في ذلك الحين يدعى جوزيف مقطوم وأنجبت منه ثلاثة أبناء، وكانت حياتهما مستقرة بشكل كبير ولكن تغيرت بعض الأمور وحدثت بعض المشكلات بينهما فقررا الانفصال في هدوء بعد عمر طويل من الزواج.

وبعد فترة تزوجت الفنانة عايدة هلال من الصحفي المصري عبود فودة وقضت معه بقية عمرها حتى توفيت في الخامس من أغسطس عام 1987، بعد صراع طويل مع المرض.