هل تعرف من هي عايدة هلال أول نقيبة للممثلين فى الوطن العربى؟
كتب: اسلمان فولى
لفتت الأنظار إليها بدور سمية زوجة شداد في الفيلم العربي الشهير عنتر بن شداد هي الفنانة عايدة هلال واحدة من أشهر نجوم السينما اللبنانية.
عملت عايدة هلال في بداياتها بمجال عروض الأزياء، قبل أن تقتحم مجال السينما من خلال فيلم (فتاة السيرك) مع نعيمه عاكف عام 1951، وتألقت بعدها من خلال فيلم (شهيدة العشق الإلهي).
إسمها الحقيقي لويس نيكولا نصر، وولدت في لبنان في الـ 25 من يوليو عام 1925، وبدأت الفنانة عايدة هلال حياتها الفنية في فترة الخمسينات، وجمعت الفنانة عايدة هلال بين التمثيل والإنتاج ورئاسة نقابة الممثلين في لبنان وعملت في إذاعة القاهرة وإذاعة سوريا وبيروت ومن أهم الأعمال التي ظهرت فيها الفنانة عايدة هلال فيلم عنتر بن شداد.
تعد الفنانة عايدة هلال، أول نقيبة للممثلين في الوطن العربي، والتي تميزت بصوتها العذب واستطاعت أن تحقق جماهيرية كبيرة بعد دخولها عالم التمثيل.
أما أبرز الأدوار التي قدمتها الفنانة عايدة هلال فهو دور رابعة العدوية في فيلم شهيدة الحب الإلهي والذي عرض في عام 1962.
ولأنها صاحبة صوت عذب ونقي ومخارج ألفاظ رائعة وعلى الرغم من ذلك فلم تستغل هذا الصوت في تنمية موهبتها في مجال الغناء وإنما اتجهت للسينما والتليفزيون.