“معجزة جديدة” لفقدان الوزن قد تكون أفضل من “العقار المفضل في هوليوود”!

وعلى غرار الجرعات الأخرى لإنقاص الوزن، يتم إعطاء المرضى جرعة أولية من 2.5 ملغ مرة واحدة في الأسبوع. ثم يتم زيادة هذا كل أربعة أسابيع حتى يتم الوصول إلى الجرعة المستهدفة. وقالت Lilly إنها تتوقع قرارا من قبل المنظمين الأمريكيين بحلول أواخر عام 2023 وأبلغت MailOnline أنه سيتم تقديم طلب إلى نظرائها في المملكة المتحدة هذا العام. ونشرت التجربة الأخيرة أيضا بيانات عن الآثار الجانبية المبلغ عنها لـ tirzepatide. وكان من بينها، حوالي واحد من كل خمسة مشاركين يعاني من الغثيان والإسهال، وأبلغ حوالي واحد من كل 10 عن القيء أو الإسهال. وقالت Lilly إن الآثار الجانبية تم الإبلاغ عنها بشكل شائع خلال فترة زيادة الجرعة. وتوقف فقط حوالي 4% و7.5%من المشاركين، في مجموعات 10 ملغ و15 ملغ على التوالي، عن أخذ الجرعات بسبب الآثار الجانبية. ومن المقرر إجراء تجربة مباشرة لمقارنة tirzepatide وsemaglutide، المكون الرئيسي في Wegovy، في المستقبل. وأفادت تجارب semaglutide أن المستخدمين فقدوا حوالي 15% من وزن أجسامهم على مدار 16 شهرا. المصدر: ديلي ميل