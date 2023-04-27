عيد ثقافي وسلسة افتتاحات مواقع ثقافية بشمال سيناء
متابعة محمد السمان
، وزير الثقافة توجه بدعم ورعاية مواهب اطفال سيناء وتنشيط ورش الحرف التراثية والبيئية للفتيات والسيدات السيناويات
تحت رعاية الاستاذة الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقهما اللواء هشام امنه وزير التنمية المحلية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية ونائب محافظ شمال سيناء وسكرتير عام المحافظة والشيخ بلال سويلم والشيخ محمد جهامة والشيخ منصور حميد والنائبة عايدة السواركة والدكتور محمد امين رئيس تحرير مجلة اكتوبر والكاتب الصحفي اشرف ابو الريش مدير تحرير روزاليوسف ومحمد عزوز مدير تحرير المصرى اليوم وريهام عبدالله رئيس تحرير النيل الثقافية ورضوى صالحين رئيس قسم المحافظات بالاخبار وعدد من الاعلاميين وعدد تجاوز الالف من اهالى العريش،
افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة اليوم الخميس، المكتبة العامة بوسط مدينة العريش بعد تطويرها، وقصر ثقافة حي الضاحية، الذي توقف عن العمل لعدة سنوات، وجرى العمل على إعادته مرة أخرى بالعريش، بحضور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وعددا من النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.
وجهت وزيرة الثقافة بتزويد المكتبتين بأحدث إصدارات قطاعات الوزارة المختلفة وبشكل خاص إصدارات هيئة الكتاب، والمركز القومي للترجمة، والمجلس الأعلى للثقافة، كما وجهت بتنظيم برامج لاكتشاف وتدريب الموهوبين من الفئات العمرية المختلفة، وكذلك إلحاقهم بالمسابقات التي تنظمها الوزارة بالمحافظات ومراكز الإبداع المنتشرة بالقاهرة والمحافظات.