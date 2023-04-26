لشعر قوى وصحى .. خبير التجميل أحمد عادل ينصح بإستخدام مجموعة نيجيلا

كتب : حالد الدومة

نصح الخبير في التجميل والعناية بالبشرة والشعر الدكتور أحمد عادل الأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر باستخدام مجموعة نيجيلا لانبات ومنع تساقط الشعر. وأوضح الدكتور أحمد أن مجموعة نيجيلا مصنعة من مكونات طبيعية وهى زيت الروزماري وزيت اللافندر وزيت الجرجير وزيت الجوجوبا، إضافة إلى نيجيلا زيت الخروع ونيجيلا شامبو وبلسم الخالى من السلفات .

وتعمل مجموعة نيجيلا على تحفيز الدورة الدموية فى الفروة وتحسين وصول المعادن والفيتامينات إليها

يمكن تطبيق الزيوت على الشعر فى حمام زيت لمدة ساعتين ثم يتم غسل الشعر بالشامبو والبلسم

وأشار الخبير في التجميل إلى أن نيجيلا أصبحت من العلامات التجارية الأكثر شهرة في الوقت الحالي، بسبب استخدامها للمكونات الطبيعية، وهي تناسب جميع أنواع والشعر، وخاصة من يعانون من مشاكل تساقط الشعر.

وأضاف الدكتور أحمد أن منتجات نيجيلا معروفة بجودتها العالية، ويمكن الحصول عليها بسهولة من خلال الصيدليات أو عبر الموقع الرسمي الخاص بنيجيلا https://nigellaeg.com وختم الخبير في التجميل نصيحته بالتأكيد على أن استخدام مجموعة نيجيلا سيساعد على انبات الشعر والحفاظ عليه من التساقط .