النصب وبيع الوهم على المواطنين بزعم بيع أراضي املاك الدولة والسر في هاتف المحمول بالقليوبية والدقهليةً ودمياط
كتب عبده خليل
وصلت عمليات الغش والنصب في القادسية والعاصمة الاداريةً إلى قيام أشخاص بتشكيل عصابة للاحتيال والنصب على الأهالي وبيع أراض تعود ملكيتها إلى الدولة معتمدين بذلك على حجج بيع يعود تاريخ ملكيتها إلى ما قبل عمليات التحديد والتحرير التي قامت بها الحكومة والغريب في القضية تورط سيدة في تنظيم عقود بيع تحت مسمى عقد وعد بالبيع وكانت نتيجتها بيع العشرات من أراضي القادسية والعاصمة الاداريةً التي هي في الأساس أراضي أملاك دولة بالاحتيال على أناس بسطاء لا يعرفون أي شيء عن القوانين الناظمة لملكية الأراضي.
ولعل المستهجن في القضية قيام عدد من الأفراد المغرر بهم بدخول أراضي القادسية والعاصمة الاداريةً مدعومين بمجموعة مسلحة بعد أن فتحت عدة ثغرات وبدأت بزراعة غراس الزيتون في بعض الفجوات بالأراضي السالف ذكرها إعلاناً منهم على ملكية تلك الأراضي دون أي وجه قانوني. حيث راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين، وهي قضية بيع أراضي الدولة من خلال كيانات وشركات وجمعيات تحت شعارات وهمية، حيث انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة.
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