ثقافة السويس تواصل احتفالات عيد الفطر واكتشاف المواهب
متابعة محمد السمان
العيد هذا العام في السويس كان مختلف حيث احتفلت ثقافة السويس بشهر رمضان المبارك وأدخلت الفرحه والبهجة الي قلوب أهالي السويس ومن ثم الليالي الثقافية والادبية والمحاضرات التوعويه المختلفة والمسابقات الدينية وفي كافة المجالات
ويواصل فرع ثقافة السويس تقديم كل ماهو وجديد ومنهج لأهالي السويس بالاحتفال بعيد الفطر المبارك و سط حشد كبير وتفاعل من أهالي السويس على المسرح المكشوف بممشى أهل السويس ،
ويهدف ذلك الي تفعيل المشاركه المجتمعية الفعالة ، واستقطاب مختلف شرائح المجتمع للاستفاده من كل ماهو جديد في عالم الفن والثقافة وتحقيق التنمية الثقافية والتوعوية للمواطن السويسي
حيث شهد فرع ثقافة السويس عرضا فنيا تنورة المولاوية وسط بهجة وسرور وتجاوب من الجميع ، واقيمت فقرة فنية تنورة استعراضية هذا بالإضافة إلى اكتشاف المواهب في الغناء وقدم محمد رجب اغنيه على رمش عيونها ، ومحمد رمضان بأغنية الحب الحقيقي.
وتقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة ، أنشطة متنوعة لتعزيز القيم الإيجابية للنشء وتنمية المهارات الثقافية والفنية واكتشاف المواهب بجميع المجالات.