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بورسعيد : بيت ثقافة أم خلف يحتفل بعيد الفطر المبارك
بورسعيد : بيت ثقافة أم خلف يحتفل بعيد الفطر المبارك
متابعة محمد السمان
تقدم المواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة بورسعيد باقة من الأنشطة الفنية والثقافية من أجل إحداث حالة من التنوير التى يستهدفها فرع ثقافة بورسعيد حيث نظم بيت ثقافة أم خلف جنوب بورسعيد احتفالية بعيد الفطر المبارك يوم
تضمنت ورش فنيه و رسم علي الوجه للاطفال تعبيرا عن مظاهر الاحتفال بعيد الفطر نفذتها ا/منار نور الدين
حبث الرسومات جميلة ومميزة وبطريقة سهلة وآمنة
حيث يحب الأطفال في الاحتفالات و الأعياد الرسم على الوجه للاطفال ، ويفضل الأطفال دائما أن يرسموا أشكال محببه لديهم على وجهوهم من أشكال حيوانات كالقطة و الأسد و الكلب
أو من أشكال فراشات ، وأشكال شخصيات كرتونية كسوبر مان وسبيدر مان وحورية البحر