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بورسعيد : بيت ثقافة أم خلف يحتفل بعيد الفطر المبارك

بورسعيد : بيت ثقافة أم خلف يحتفل بعيد الفطر المبارك

متابعة محمد السمان

تقدم المواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة بورسعيد باقة من الأنشطة الفنية والثقافية من أجل إحداث حالة من التنوير التى يستهدفها فرع ثقافة بورسعيد حيث نظم بيت ثقافة أم خلف جنوب بورسعيد احتفالية بعيد الفطر المبارك يوم

تضمنت ورش فنيه و رسم علي الوجه للاطفال تعبيرا عن مظاهر الاحتفال بعيد الفطر نفذتها ا/منار نور الدين

حبث الرسومات جميلة ومميزة وبطريقة سهلة وآمنة
حيث يحب الأطفال في الاحتفالات و الأعياد الرسم على الوجه للاطفال ، ويفضل الأطفال دائما أن يرسموا أشكال محببه لديهم على وجهوهم من أشكال حيوانات كالقطة و الأسد و الكلب
أو من أشكال فراشات ، وأشكال شخصيات كرتونية كسوبر مان وسبيدر مان وحورية البحر

اعقبها عقدت مسابقة ثقافية فى المعلومات العامة وتم توزيع جوائز للفائزين مع غناء باقة متنوعة من اغاني العيد لادخال البهجة والسرور والسعاده على الأطفال وفى ختام الاحتفالية تم توزيع البالونات والحلوى عليهم .

جاءت هذه الفعاليات فى إطار خطة وزارة الثقافـــــــــة برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعى الثقافي والفكري وتشجيع الأدباء والمبدعين الموهوبين فى كافة المجلات الثقافية والفنية ،وبتنظيم الهيئــــــــــة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، العديد من الأنشطة فى كافة المجالات الثقافية والفنية بإقليـــــــــــم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل بفرع ثقافة بورسعيد بادارة دكتور جيهان المالكي

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