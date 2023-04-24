بمشاركة 150 لاعب و مشاركة دولية متميزة ملتقي شباب بيحب مصر و أمانة حزب المحافظين بالدقهلية ينجحون في أقامة أول بطولة دولية للشطرنج بالدلتا و الدقهلية
أختتمت امس فاعليات بطولة
( المحافظين و ملتقي شباب بيحب مصر)
الدولية للشطرنج
وصرح أحمد السيد عبد الرحمن منسق ملتقي شباب بيحب مصر و أمين حزب المحافظين بالدقهلية أن البطولة تم تنظيمها بالمنصورة بمشاركة 150 لاعب
منهم 135 لاعب مصنف دوليا
و شهدت البطولة أقبالا شديدا و منافسة كبيرة بين اللاعبين
كما شهدت البطولة مشاركة العديد من اللاعبين من الدول العربية الشقيقة من ( فلسطين و الأردن و اليمن و الإمارات و سوريا و غيرها من الدول الشقيقة… )
كما أعلن أحمد عبد الرحمن أن تلك البطولة ستكون نواة لعدد من البطولات التي سيرعاها الحزب في العديد من الألعاب
و أعلن فادي هلال أحد كوار الملتقي و أمين تنظيم حزب المحافظين بالدقهلية أن البطولة تعد أحدي الخطوات التي يقوم بها الملتقي لدعم المجتمع و الموهوبين في جميع النواحي من واقع الإلتزام الأخلاقي تجاه المجتمع
و هذا يعد دليلا علي قوة البطولة و ثقة اللاعبين في المنظمين
و اعلن عادل حسين ( المسؤول الإعلامي بملتقي شباب بيحب مصر) أن البطولة تم الأعداد لها من أكثر من ثلاثة أشهر و أنها شهدت جهدا تنظيميا كبيرا
يليق بأول بطولة دولية للشطرنج بالدلتا و الدقهلية
يقوم بها حزب و إئتلاف شبابي
كما صرح ا. علي عزب / نائب رئيس منطقة الدقهلية للشطرنج انه ينقل تحيات د. مصطفي ابو الخير رئيس المنطقة و الرئيس السابق للإتحاد المصري للشطرنج
و شكره و تقديره لاستاذ أحمد عبد الرحمن و ملتقي شباب بيحب مصر علي الجهد الرائع الذي بذلوه
و علي نجاحهم في أقامة أول بطولة دولية للشطرنج علي أرض الدلتا و الدقهلية تشهد هذا الأقبال الكبير و المشاركة الدولية
و تمني ان تحذو الأحزاب و الإئتلافات الشبابية
حذو #أمانة_حزب_المحافظين_بالدقهلية
#وملتقي_شباب_بيحب_مصر#
في تنظيم مثل هذه البطولات
و كان الترتيب العام لأول ١٠ فائزين وهم كالتالي : –
وفاز بالمركز الأول
ا. عبد الرحمن حجازى ( محافظة دمياط ) كأس + ميدالية ذهبية + شهادة تقدير ومبلغ مالي قدره ١٠٠٠ جنيها
وفاز بالمركز الثاني
ا. عبد الحميد العروسى ( محافظة القاهرة ) ونجم منتخب مصر السابق بمبلغ مالي قدره ٩٠٠ جنيها + ميدالية فضية + شهادة تقدير
والمركز الثالث كان من نصيب
ا. اسلام الحلوجى ( طنطا محافظة الغربية) بمبلغ مالي قدره ٨٠٠ جنيها + ميدالية برونزية + شهادة تقدير
والمركز الرابع
ا. خالد الكحكى ( ميت غمر محافظة الدقهلية) ومبلغ مالي قدره ٧٠٠ جنيها + شهادة تقدير
وفاز بالمركز الخامس
ا. أحمد الحاوى ( المنصورة محافظة الدقهلية) ومبلغ مالي قدره ٦٠٠ جنيها + شهادة تقدير
والمركز السادس
ا. جمال فياض ( طنطا محافظة الغربية) ومبلغ مالي قدره ٥٠٠ جنيها + شهادة تقدير
وفاز بالمركز السابع
ا. مجدي مدحت ( المنصورة محافظة الدقهلية) ومبلغ مالي قدره 400 جنيها + شهادة تقدير
وفاز بالمركز الثامن
ا. هانى سيد ( محافظة الفيوم )بمبلغ مالي قدره ٣٥٠ جنيها + شهادة تقدير
وفاز بالمركز التاسع
ا. هشام السنوسى ( محافظة الأسكندرية ) بمبلغ مالي قدره ٣٠٠ جنيها + شهادة تقدير
وفاز بالمركز العاشر
ا. أحمد فرج ( محافظة بنى سويف ) بمبلغ مالي قدره ٢٥٠ جنيها + شهادة تقدير