دار الإفتاء تعلن اليوم المتمم لشهر رمضان وعيد الفطر الجمعة 21 ابريل

متابعة / صابر محجوب

أعلنت دار الإفتاء، ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1444 هجرية،، وقال مفتي الجمهورية، إن اليوم الخميس هو المتمم لأيام شهر رمضان المبارك، ليكون يوم الجمعة 21 ابريل ، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفيما يلي نص بيان دار الإفتاء: استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الخميس التاسعِ والعشرين من شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا، الموافق الواحد وعشرون من شهر ابريل لعام 2023 ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ.

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الخميس الموافق عشرون من شهر ابريل لعام 2023 ميلاديًّا هو المتمم لشهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الجمعة الموافق واحد وعشرون من شهر ابريل هو أول أيام شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.