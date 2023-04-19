فاعليات حفل افطار رمضانى لااختتام مسابقة محبوب الطهاه
للموسم الثانى
بقلم: سماح يوسف
متابعه : سماح حسيب
انطلق حفل افطار جماعى
برئاسة الشيف رشا هيكل
المدير التنفيذى للمسابقة
بمطعم سوق السمك بورسعيد …عباس العقاد…مدينة نصر
وذلك بحضور كوكبة من الحضور الكريم ورموز وكودار الإدارة التعليميه (التعليم الفنى والفندقى)
وكوادر ورموز للشيفات المحترفين
وكوادر من رئاساء مجالس ادارة الكيانات الراعيه للمسابقة
حيث انه تم اشتراك الطلبه والمتسابقين مجانا تمام وتوفير كل مايلزم من خامات وادوات مجانا دون اى مقابل نهائيا
وذلك دعما للطلبة بالمجال السياحى الفندقى وتأهيلهم لخوض مجال العمل على ارض الواقع ونزول السوق بمستوى الطهاة المحترفين ….مما لذلك من دعم لهم وللدوله فى حالة اشتراكهم فى مسابقات دولية بااسم جمهورية مصر العربية …او العمل فى اى مكان مما يعتبروا كمحصلة نهائيه واجهه مشرفه لبلدهم ممالاشك فيه
وبرنامج الفاعليات كان كالتالى
برنامج احتفالية
مسابقة محبوب الطهاه
اولا افتتاحية الحفل
بكلمة الشيف رشا هيكل
المدير التنفيذى للمسابقة
والترحيب بالكوادر الحضور
دكتور خالد عبده
مدير التعليم الفنى
الاستاذة زينب عبد الفتاح
مدير مديرية شؤن الادارات التعليميه
الاستاذ ايمن موسي
مدير اول مديرية التعليم
الاستاذة أمل محمود
موجه عام التعليم الفندقى
محافظة القاهرة
ا حمدى العشماوى مدير ادارة التعليم التجارى والفندقى بالمديرية
ا عطيات مدير التعليم الفندقى
ثم فقرة القاء الكلمات
كلمة عن المرحوم محمد سالم
ثم
كلمات لكل من الكوادر الحضور السابق ذكر اسمائهم بنفس الترتيب
التكريمات
١ التكريم بااسم المرحوم محمد سالم
٢ تكريمات الكوادر الحضور من الادارة التعليمية بنفس الترتيب السابق ذكره
٣ تكريمات المتسابقين والطلبه
٤ تكريمات المشرفين
٥ تكريمات نواب عن اسم المدارس
٦ تكريمات الاعلاميين
٧ المفاجأة الكبررررى
الدرع المميز
نجمة المرحوم محمد سالم
وتكريم مدرسة الالسن تحديدا
حيث انها من احطاها
محمد سالم رحمة الله عليه بعنايته دائما
ومن الكيانات الراعيه للمسابقة
منظمة فنون الطهي العالمية
مؤسس و رئيس المنظمة
الماستر شيف
الشيف العالمي الفريد صهيون
وشركة كيان KAYAN
Uniform &Linen
لليونيفورم والمفروشات الفندقية
وشرف الحفل بالحضور المهندس محمد رضا
مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة
Mohamed Reda ….founder&owner
كما قام المهندس محمد رضا
مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركه كيان لليونيفورم والمفروشات الفندقية
بتوزيع هدايا عالمتسابقين من انتاج الشركة بجانب الدعم ورعاية المسابقة
ومن الشركات الراعيه
شركة الفا وان
الكوادر من الشيفات ولجنة الحكم