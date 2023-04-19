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فاعليات حفل افطار رمضانى لااختتام مسابقة محبوب الطهاه للموسم الثانى

فاعليات حفل افطار رمضانى لااختتام مسابقة محبوب الطهاه

للموسم الثانى

بقلم: سماح يوسف

متابعه : سماح حسيب

انطلق حفل افطار جماعى
برئاسة الشيف رشا هيكل
المدير التنفيذى للمسابقة

بمطعم سوق السمك بورسعيد …عباس العقاد…مدينة نصر

وذلك بحضور كوكبة من الحضور الكريم ورموز وكودار الإدارة التعليميه (التعليم الفنى والفندقى)
وكوادر ورموز للشيفات المحترفين
وكوادر من رئاساء مجالس ادارة الكيانات الراعيه للمسابقة
حيث انه تم اشتراك الطلبه والمتسابقين مجانا تمام وتوفير كل مايلزم من خامات وادوات مجانا دون اى مقابل نهائيا
وذلك دعما للطلبة بالمجال السياحى الفندقى وتأهيلهم لخوض مجال العمل على ارض الواقع ونزول السوق بمستوى الطهاة المحترفين ….مما لذلك من دعم لهم وللدوله فى حالة اشتراكهم فى مسابقات دولية بااسم جمهورية مصر العربية …او العمل فى اى مكان مما يعتبروا كمحصلة نهائيه واجهه مشرفه لبلدهم ممالاشك فيه

وبرنامج الفاعليات كان كالتالى

برنامج احتفالية
مسابقة محبوب الطهاه

اولا افتتاحية الحفل
بكلمة الشيف رشا هيكل
المدير التنفيذى للمسابقة

والترحيب بالكوادر الحضور

دكتور خالد عبده
مدير التعليم الفنى

الاستاذة زينب عبد الفتاح
مدير مديرية شؤن الادارات التعليميه

الاستاذ ايمن موسي
مدير اول مديرية التعليم

الاستاذة أمل محمود
موجه عام التعليم الفندقى
محافظة القاهرة

ا حمدى العشماوى مدير ادارة التعليم التجارى والفندقى بالمديرية

ا عطيات مدير التعليم الفندقى

ثم فقرة القاء الكلمات

كلمة عن المرحوم محمد سالم
ثم
كلمات لكل من الكوادر الحضور السابق ذكر اسمائهم بنفس الترتيب

التكريمات
١ التكريم بااسم المرحوم محمد سالم

٢ تكريمات الكوادر الحضور من الادارة التعليمية بنفس الترتيب السابق ذكره

٣ تكريمات المتسابقين والطلبه

٤ تكريمات المشرفين

٥ تكريمات نواب عن اسم المدارس

٦ تكريمات الاعلاميين

٧ المفاجأة الكبررررى

الدرع المميز
نجمة المرحوم محمد سالم

وتكريم مدرسة الالسن تحديدا
حيث انها من احطاها
محمد سالم رحمة الله عليه بعنايته دائما

ومن الكيانات الراعيه للمسابقة

منظمة فنون الطهي العالمية
مؤسس و رئيس المنظمة
الماستر شيف
الشيف العالمي الفريد صهيون

وشركة كيان KAYAN
Uniform &Linen
لليونيفورم والمفروشات الفندقية
وشرف الحفل بالحضور المهندس محمد رضا
مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة
Mohamed Reda ….founder&owner

كما قام المهندس محمد رضا
مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركه كيان لليونيفورم والمفروشات الفندقية
بتوزيع هدايا عالمتسابقين من انتاج الشركة بجانب الدعم ورعاية المسابقة

ومن الشركات الراعيه

شركة الفا وان

الكوادر من الشيفات ولجنة الحكم

 

الشيف عبدالمنعم خشبه
الشيف هشام ربيع
الشيف محمد جلال
الشيف محمد كمال غنيم
الشيف جمال سمعان
الشيف حسن ريان
الشيف مريم ابو هلال من دولة المغرب

ومن الشركات الراعية للمتسابقين بشكل مباشر لتوفير كل مايلزم للطلبه اثناء وطوال فترة المسابقة كدعم للطلبة
شركة الهنا
مطعم بومبو
توكيو بار
شركة ومطعم سوق سمك بورسعيد
يونايتد شيف اكاديمي
أكاديمية الشيفات المتحدون
شركة Bareso باريزو

وكما اشارة
الشيف رشا هيكل
المدير التنفيذى للمسابقة
ايضا باان الهدف الاساسي من المسابقة هو دعم الشباب والطلبه فى مجال الطهى والفندقة والسياحة خصوصا للنهوض بمستواهم الى اعلى المستوايات لمحاكات زملائهم فى كل دول العالم مما يؤدى الى الارتقاء بمستوى المتسابق والطالب الفندقى والطاهى المصرى الى اعلى وارقى المستويات عالما على وجه الخصوص وعلى الصعيد العام الارتقاء بالمتسابق لواجهه مشرفة لوطنه فى كل المحافل الدوليه وهذا هو الهدف الاساسى للمسابقة

واضافت
الشيف رشا هيكل
المدير التنفيذى للمسابقة

ان المسابقة مجانيه تماما ولم يتم دفع رسوم لااى مشارك او متسابق نهائيا ….
واشادت ايضا بدور الجميع فى دعم ومساندة الطلبة المتسابقين
من كوادر شيفات مصر والوطن العربى
وكوادر الادراة التعليميه للتعليم الفنى الفندقى والسياحى تحديدا
وكوادر شركات جمهورية مصر العربية
سواء كرعاة للمسابقة ككل ام رعاة للمسابقين مباشرة وتوفير كل مايلزم للطلبة وتزليل كل العقبات ….وذلك للوصول بالمسابقه الى سبل النجاح والتفوق

وفيما يلى ملخص لتقرير صحفية ولقاءات مع الرعاة والقائمين على المسابقة……
سواء مقابلات اون لاين او من خلال المقابلات اثناء فاعليات الاحتفال بااختتام المسابقة النسخة التانية

الشيف العالمى
الماستر شيف الفريد صهيون
مؤسس ورئيس
منظمة فنون الطهى العالمية

حيث اشاد بالنسخة الاولى من برنامج ومسابقة محبوب الطهاه وابدى اعجابه الشديد بالنسخة الثانية واشار ان هذه النسخه لها نكهة جدا خاصة وذلك عن طريق وجود الطلاب المتميزون جدا وبذل قصارى جهدهم للوصول للمستوى الاعلى والانتقال من المستوى المختلفه الى المستوى الأكاديمي ويليه المستوى الاحترافى وتمنى النجاح والتفوق للجميع…

ومع مقابلة ولقاء
المهندس محمد رضا مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة كيان
لليونيفورم والمفروشات الفندقية
اعرب عن سعادته الكبيره بكونه راعى لمثل هذا الحدث والبرنامج والمسابقة المميزة جدا واشار انه حريص على تشجيع الكوادر الشابه من الطهاة الطلبة المتسابقين حيث انه كادر شاب ويمثل ويمتلك مؤسسة كيان وهو من الشباب واغلب العاملين بها من الشباب مما يدل على ان المستقبل القريب ناجح بكوادر شابه
وصرح باان شركة كيان كشركة مصرية حريصة على دعم شباب جمهورية مصر العربية واضاف انه من المميز فى هذه المسابقة هو فصل المتسابقين عن لجنة الحكام وذلك لاازالة الرهبة من قلوب المتسابقين وزيادة قدرتهم عالابداع دونما اى قلق او توتر..وتمنى النجاح والتميز للجميع.

وبلقاء مع الشيف جمال سمعان
والذى يمثل شركته توكيو بار كاراعى وعضو من لجنة الحكام
اعرب عن شعوره بالسعادة لكونه مشاركا فى فاعليات المسابقة كمندوب عن الراعى وحكم
وانه قد تم تقديم كافة المساعدات اللازمة من خامات وادوات لتزليل عقابات ولتوفير سبل النجاح للمتسابقين وتمنى للجميع النجاح والتفوق…..

وبمقابلة ولقاء
الشيف حسن ريان من داخل فاعليات حفل افطار اختتام مسابقة محبوب الطهاه للموسم الثانى
اشار الى انه متواجد بصفته عضو لجنة تحكيم وايضا كراعى ….واشاد بدور الشيف رشا هيكل المدير التنفيذى للمسابقة الفعال جدا والداعم للطلبة وابدى شكره وامتنانه للشيف رشا وجميع القائمين على المسابقة والرعاة والطلبة المتسابقين
واضاف انه سعيد جدا بمستوى المتسابقين المتميز جدا وبروح المنافسة بين المدارس المشركة بالمسابقه واشاد ايضا بمستوى وقدرة الطلاب المتسابقين وخصوصا فى مرحلة الصنوق الاسود والتى كشفت عن موهبة المتسابقين فعلا فالطهى وتمنى التوفيق والنجاح للجميع..

وبلقاء ومقابلة
الشيف عبدالمنعم خشبه
الماستر شيف
الشيف بفندق الماسه
اشار انه سعيد بالتواجد فى هذه المسابقة حيث انه مهتم جدا لااهداف البرنامج ومسابقة محبوب الطهاه حيث انها ليست مجرد مسابقة وانما هى ايضا مرحلة تأهيل للطالب المتسابق للانتقال من مرحلة الدراسة الى مرحلة العمل بشكل مهنى عملى ممايؤدى الى عملية دمج للمنهج الدراسي مع العمل على ارض الواقع مما يترتب عليه الوصول لاافضل النتائج فى اقصر وقت
وتمنى النجاح والتوفيق للجميع.

وبلقاء من داخل فاعليات مع الشيف محمد جلال اعرب عن اعجابه الشديد بالنسخة الثانية واشار الى مستوى الطلبه والمتسابقين المتميز جدا وتمنى النجاح والتفوق للجميع

وباللقاء مع الشيف محمد كمال غنيم
ابدى مدى ساعدته بالتواجد فالمسابقة سواء كعضو تحكيم او كممثل للمطعم كراعى وتمنى النجاح والتفوق للجميع

وباللقاء مع الشيف هشام ربيع
افاد انه متفائل كل الخير بنتائج المسابقة على ارض الواقع بعد كل الجهد المبذول مع المتسابقين وماقابله من جهد ونشاط وتطبيق مميز جدا جدا من قبل المتسابقين انفسهم وتمنى التوفيق والنجاح للجميع.
وبااجراء مكالمه هاتفيه مع الشيف مريم ابو هلال اعربت عن سعادتها الشديدة بنجاح النسختين الاولى والثانية واشارت الى انها مسابقة متميزة جدا وتوافر فيها كل دعائم النجاح وتمنيت دوام النجاح والتفوق للجميع.

ومن خلال الحوار مع الطلاب المتسابقين ابدوا شكرهم وامتنانهم الكبير لااتاحة هذه الفرصة والتجربة الفريدة المميزة جدا لهم وخصوصا انها كان مجانيه تماما وكان متوفر لهم من خلال ادارة المسابقة والرعاة كل الخامات والادوات مما اتاح لهم فرصة التجربة العملية ووضعهم على اول الطريق المهنى بااسلوب متطور ومميز جدا وتقدموا بجزيل الشكر والتقدير للشيف رشا هيكل المدير التنفيذى للمسابقة مؤسس برنامج محبوب الطهاه بنسختيه الاولى والثانيه وكل القائمين على هذه المسابقة المتميزه جدا

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