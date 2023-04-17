دراسة حديثة تكشف أن توقف التنفس أثناء النوم يسبب تدهورا معرفيا! لأول مرة
أظهرت دراسة حديثة صغيرة أن انقطاع التنفس الانسدادي النومي (OSA)، الذي يؤدي إلى اضطراب النوم والشخير بصوت عال ومشكلات صحية أخرى، قد يأتي مع مضاعفات التدهور المعرفي في سن مبكرة
ففي الأشخاص المصابين بانقطاع التنفس الانسدادي النومي، تسترخي عضلات الحلق وتمنع الرئتين من الحصول على الهواء، ما يؤدي إلى عدم تنفس النائم للحظة. إنه اضطراب التنفس الأكثر شيوعا المرتبط بالنوم. وفي حين أنه يمكن علاجها بأجهزة وجراحة معينة، إلا أنها تعتبر حالة طبية خطيرة تصاحبها مخاطر حدوث مضاعفات صحية متزايدة مثل أمراض القلب.
وتم ربط OSA منذ فترة طويلة بالمشاكل الإدراكية، والمشاكل النفسية بما في ذلك الاكتئاب، والأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر. ومع ذلك، ما لم يكن واضحا هو ما إذا كانت ناجمة عن انقطاع النفس الانسدادي النومي أو بسبب بعض المشكلات الطبية المتعلقة بانقطاع التنفس الانسدادي النومي.
وتقول أخصائية علم التنفس العصبي إيفانا روزنزويغ، من كينغز كوليدج لندن في المملكة المتحدة: “نظهر أداء تنفيذيا أضعف وذاكرة بصرية مكانية وعجزا في اليقظة، والاهتمام المستمر، والسيطرة الحركية والنفسية لدى الرجال المصابين بانقطاع التنفس الانسدادي النومي. معظم حالات العجز هذه كانت تُعزى سابقا إلى الأمراض المصاحبة. وقد أظهرنا أيضا للمرة الأولى أن انقطاع النفس الانسدادي النومي يمكن أن يسبب عجزا كبيرا في الإدراك الاجتماعي”.
وتضمنت الدراسة الأخيرة 27 رجلا تتراوح أعمارهم بين 35 و70 عاما، مع تشخيص جديد لانقطاع النفس الانسدادي النومي الخفيف إلى الحاد وعدم وجود أمراض مصاحبة – أي مشاكل أو أمراض صحية أخرى قد تكون مرتبطة أو لا تكون مرتبطة بانقطاع النفس الانسدادي النومي. وتم استخدام 7 رجال آخرين متطابقين مع العمر ومؤشر كتلة الجسم والتعليم ولكن ليس انقطاع النفس الانسدادي النومي كمجموعة تحكم.