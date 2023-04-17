دراسة حديثة تكشف أن توقف التنفس أثناء النوم يسبب تدهورا معرفيا! لأول مرة

وفي الاختبارات المعرفية، سجل الرجال الذين يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA) درجات أقل في الاهتمام المستمر، والأداء التنفيذي، وذاكرة التعرف البصري قصيرة المدى، والتعرف الاجتماعي والعاطفي عن المجموعة الضابطة. وكلما زادت حدة انقطاع التنفس أثناء النوم، كانت النتائج أسوأ مقارنة بمجموعة التحكم. ويشير عدم وجود مشاكل صحية أخرى لدى هؤلاء المشاركين في الدراسة – وهو أمر “نادر” لدى الأشخاص المصابين بانقطاع النفس الانسدادي النومي، وفقا للباحثين – إلى أن التدهور المعرفي الذي لوحظ في الاختبارات يرجع إلى انقطاع النفس الانسدادي النومي وليس شيئا آخر. وفي السابق، كان هذا التدهور العقلي يُعزى إلى حالات أخرى، مثل ارتفاع ضغط الدم الجهازي أو مرض السكري من النوع 2. وكتب الباحثون في بحثهم المنشور: “تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن العمليات المتميزة التي يحركها انقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA) قد تكون كافية للتغيرات المعرفية في وقت مبكر مثل منتصف العمر، في الأفراد الأصحاء”. وما لا يتطرق إليه هذا البحث بالتفصيل هو السبب الجذري لهذا الارتباط، لكن لدى الفريق بعض الأفكار: الطريقة التي يتداخل بها انقطاع التنفس أثناء النوم مع مستويات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الدم قد تكون أحد التفسيرات. ويرتبط OSA أيضا بالتغيرات في تدفق الدم إلى الدماغ، والتهاب الدماغ، وبالطبع النوم المتقطع. ولطالما ارتبطت المشكلات المتعلقة بنوعية وكمية النوم بزيادة مخاطر الإصابة بالمشكلات الإدراكية. ومع وجود ما قد يصل إلى مليار شخص لديهم علة انقطاع النفس الانسدادي النومي – قد لا يكون معظمهم على دراية به – من المهم الحصول على إجابات لهذه الأسئلة. ويُعتقد أن الحالة تؤثر على ما يصل إلى 34% من الرجال و17% من النساء. وبالإضافة إلى دراسة مجموعات أكبر وأكثر تنوعا مع OSA، يحرص الباحثون على النظر عن كثب في كيفية تأثيره على دوائر الدماغ وكيف يمكن أن تؤثر الأمراض المصاحبة ذات الصلة على بداية التدهور المعرفي. وكالات