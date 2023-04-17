بمناسبة شم النسيم…محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية ويلتقي بالاسر والاطفال ويقدم لهم الهدايا والورود احتفالا بتلك المناسبة
قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الاثنين بتفقد حدائق مدينة القناطر الخيرية حيث تفقد حدائق عفلة والياسمين والتوفيق كما قام بزيارة لمؤسستي الرعاية للبنين والبنات بمدينة بنها تهنئة للأطفال بمناسبة عيد القيامة وأعياد شم النسيم حيث قدم المحافظ هدايا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية السيد الرئيس وهي عبارة عن لعب اطفال وورد وذلك بحضور اللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية والاستاذ محمد مرعي رئيس مدينة بنها والاستاذ خالد عبد العليم مدير مديرية التضامن الاجتماعي
والدكتور/خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة المهندس/احمد نزيه وكيل وزارة الري والمهندس/اشرف درويش مدير ري القناطر الخيرية.
وأعرب الأطفال عن فرحتهم الغامرة بهدايا السيد الرئيس مقدمين له الشكر علي حرصه علي مشاركتهم فرحة شم النسيم وأعياد القيامة مؤكدين علي اعتزازهم بتلك الهدايا والاحتفاظ بالكروت التذكارية التي تحمل صورة السيد الرئيس تعبيرا عن فرحتهم
كما التقي المحافظ بعدد من الأسر الذين جاءوا من مدن المحافظة المختلفة ومن المحافظات المجاورة للاستمتاع بجو وحدائق مدينة القناطر الخيرية لقضاء عيد شم النسيم حيث قام المحافظ
بهنئتهم بالعيد وتقديم الورود لهم وتمني لهم قضاء يوم سعيد وسط حدائق القناطر التي تتسم بالاشجار النادرة والهواء النقي.
وعلي صعيد أخر أكد المحافظ أنه شدد على ضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة وكذلك عمل خطة محكمة لتأمين الحدائق وأماكن التجمعات وكلف رؤساء المدن بمساعدة الأجهزة الأمنية في عملية التأمين ودفع فرق إنقاذ للمرور على النيل لتلافي حوادث الغرق وذلك في إطار توجيهات المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.