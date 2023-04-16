والدة الشهيد على أحمد شوقى:
” كنت أحب أسمع القرآن بصوته الجميل واستشهد فى شهر القرآن” حكايات الولاد والأرض
بقلم الكاتب محمد نبيل محمد
زى كل يوم أرتب له شنطة المأمورية، وأصلى الفجر وأدعى له هو واخواته، ما كنتش عارفه ليه هو بالذات اللى قلبى شايله حبة محبة زيادة عن اخواته، ولما يجى ميعاد نزوله لشغله، يبوس ايدى ويقولى أدعى لى يا أمى، وأنا زى كل مرة، أقول له: أدعى لك بأيه ؟ يا ضى عينى، ودقة قلبى، وكل عمرى، ويرد على وهو واخدنى فى حضنه: الله، كفاية على كل ده، يا ست الحبايب، خلاص مش عايز حاجة تانية من الدنيا، وقلبى اللى معاه يفضل فى حضنه طول النهار لحد ما يرجع كل ليلة يرده من تانى لى، لكنى المرة دية سمعت آذان الفجر بصوته، وقلت لنفسى أيوه ،هو، هو ده صوت على ابنى، أهو رجع تانى علشان يرد قلبى مكانه، وفضلت أدور عليه، وأمشى وراء الصوت لحد ما رفعت رأسى للسماء، وفضلت إيدى تحسس
على قلبى، وتدورعليه جوه صدرى لكن!… كان مكانه فاضى، ومليان بكاء طعمه صبر!.
تحكى السيدة ألفت الشهيد النقيب البطل على احمد شوقي على عبد الخالق :” … ابنى اتولد فى الثالث من أغسطس، من ولادته لحد استشهاده كان بيحب كل اللى حواليه، وكان تقريبا عايش لغيره علشان يسعدهم، وكان مع اخواته زى الملاك، مع أخوه الكبير محمد – مهندس كهرباء – كان له صاحب وكان محمد بيعتبرعلى إبنه مش بس أخوه، أما أخته ياسمين – محاسبة بوزارة القوي العاملة – كان على كل حاجة عندها، وكانت هى سره وصاحبته، وكمان أخته ميادة – مهندسة طباعة –كانوا قريبين من السن وكاتوا دايما حبايب ومتفقين فى كل حاجة، أما والده – مديرعام بالتربية والتعليم بالمعاش – كان بيعتبر إبنه على مش بس إبنه، لكنهم كانوا أصحاب، ياخد رأيه ويستشيره فى كل حاجة، وكنت مبسوطة من علاقة ابنى على مع إخواته ووالده، ابنى على من صغره بيحب يخدم الناس ويساعدهم، وكان دايما يقول لى: يا ماما أنا نفسى أعمل حاجات كتيرة وحلوة لكل اللى حواليا، وكل