” شمو “ عيد الخلق وبداية الحياة ..
كيف أحتفل المصريون القدماء والأقباط بعيد الربيع .
كتب دكتور/ ياسر أيوب ثابت
تصادف هذه السنة عيد الربيع أو “شم النسيم” و شهر رمضان المبارك و قد اعتاد المصريون تسميته، شم النسيم بعادات وتقاليد إجتماعية وطقوس وعقائد ترجع جذورها إلى أعماق التاريخ .
شم النسيم” هو أقدم احتفال شعبى عُرف منذ عهد قدماء المصريين أى أكثر من خمسة آلاف سنة، فجذوره فرعونية وامتد عبر العصور وأضيفت له طقوس ودخلته معتقدات أخرى على اختلاف الشعوب.
وامتزج الاحتفال بعيد الربيع لدى القدماء المصريين بالترفيه والخروج إلى الحدائق وتناول مأكولات معينة وخاصة لهذه المناسبة بالاحتفالات الدينية والروحية أيضا حيث كانوا يتصورون أن ذلك اليوم هو أول الزمان وأطلقوا عليه الكلمة الفرعونية “شمو” أى عيد الخلق أو بعث الحياة، وكان المصرى القديم يبدأ صباح هذا اليوم بإهداء زوجته زهرة من اللوتس.
وعندما دخلت المسيحية مصر جاء “عيد القيامة” موافقًا لاحتفال المصريين بعيدهم، فكان احتفال المسحيين “عيد القيامة” – فى يوم الأحد، ويليه مباشرة عيد “شم النسيم” يوم الإثنين، وذلك فى شهر “برمودة” من كل عام .
وسبب إرتباط عيد شم النسيم بعيد القيامة هو أن عيد شم النسيم كان يقع أحيانا في فترة الصوم الكبير ومددتة ٥٥ يوما كانت تسبق عيد القيامة ولما كان تناول السمك ممنوع على المسيحين خلال الصوم الكبير وأكل السمك كان من مظاهر الاحتفال بشم النسيم فقد تقرر نقل الاحتفال به إلى ما بعد عيد القيامة مباشرة ومازال هذا التقليد متبعا حتى يومنا هذا .