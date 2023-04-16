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” شمو “ عيد الخلق وبداية الحياة .. كيف أحتفل المصريون القدماء والأقباط بعيد الربيع

” شمو “ عيد الخلق وبداية الحياة ..
كيف أحتفل المصريون القدماء والأقباط بعيد الربيع .

كتب دكتور/ ياسر أيوب ثابت

تصادف هذه السنة عيد الربيع أو “شم النسيم” و شهر رمضان المبارك و قد اعتاد المصريون تسميته، شم النسيم بعادات وتقاليد إجتماعية وطقوس وعقائد ترجع جذورها إلى أعماق التاريخ .

شم النسيم” هو أقدم احتفال شعبى عُرف منذ عهد قدماء المصريين أى أكثر من خمسة آلاف سنة، فجذوره فرعونية وامتد عبر العصور وأضيفت له طقوس ودخلته معتقدات أخرى على اختلاف الشعوب.

وامتزج الاحتفال بعيد الربيع لدى القدماء المصريين بالترفيه والخروج إلى الحدائق وتناول مأكولات معينة وخاصة لهذه المناسبة بالاحتفالات الدينية والروحية أيضا حيث كانوا يتصورون أن ذلك اليوم هو أول الزمان وأطلقوا عليه الكلمة الفرعونية “شمو” أى عيد الخلق أو بعث الحياة، وكان المصرى القديم يبدأ صباح هذا اليوم بإهداء زوجته زهرة من اللوتس.

وعندما دخلت المسيحية مصر جاء “عيد القيامة” موافقًا لاحتفال المصريين بعيدهم، فكان احتفال المسحيين “عيد القيامة” – فى يوم الأحد، ويليه مباشرة عيد “شم النسيم” يوم الإثنين، وذلك فى شهر “برمودة” من كل عام .
وسبب إرتباط عيد شم النسيم بعيد القيامة هو أن عيد شم النسيم كان يقع أحيانا في فترة الصوم الكبير ومددتة ٥٥ يوما كانت تسبق عيد القيامة ولما كان تناول السمك ممنوع على المسيحين خلال الصوم الكبير وأكل السمك كان من مظاهر الاحتفال بشم النسيم فقد تقرر نقل الاحتفال به إلى ما بعد عيد القيامة مباشرة ومازال هذا التقليد متبعا حتى يومنا هذا .

واستمر الاحتفال بهذا العيد فى مصر بعد دخول الإسلام تقليدًا متوارثًا تتناقله الأجيال عبر الأزمان والعصور، يحمل ذات المراسم والطقوس، وذات العادات والتقاليد التي لم يطرأ عليها أدنى تغيير منذ عصر القدماء المصريين وحتى الآن.

وقد استرعى ذلك انتباه المستشرق الإنجليزى “إدوارد وليم لين” الذى زار القاهرة عام (١٨٣٤م) فوصف احتفال المصريين بهذا العيد بقوله: “يُبَكِّرون بالذهاب إلى الريف المجاور، راكبين أو راجلين، ويتنزهون في النيل، ويتجهون إلى الشمال على العموم؛ ليتَنَسَّموا النسيم، أو كما يقولون ليشموا النسيم. وهم يعتقدون أن النسيم – في ذلك اليوم ذو تأثير مفيد، ويتناول أكثرهم الغذاء فى الريف أو في النيل”. وهى نفس العادات التى ما زال يمارسها المصريون حتى اليوم .

ولشم النسيم أطعمتة التقليدية الخاصة وما ارتبط بها من عادات وتقاليد وأصبحت جزء من الاحتفال بالعيد نفسه والتى انتقلت من المصريين القدماء عبر العصور لتفرض نفسها على المصريين حتى الآن فتشمل قائمة الأطعمة المميزة لمائدة “شم النسيم” البيض والسمك المملح “الفسيخ” والبصل والخس والفاكهة .

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