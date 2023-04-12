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الدهراوي يهنئ مدربي الجيزة الكاراتيه لحصولهم علي الحزام الأسود 7 دان

الدهراوي يهنئ مدربي الجيزة الكاراتيه لحصولهم علي الحزام الأسود 7 دان

متابعة / صابر محجوب

هَنَأ الأستاذ محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للإتحاد الدولي الكاراتيه و النائب سيد نصر نائب رئيس الاتحاديين المصرى و الافريقي الكاراتيه الكابتن/ أحمد حسن عبد الله حمزة مدرب مركز شباب منيل شيحة
والكابتن / محمود فريد مدرب مركز شباب الشيخ زايد يحصلان علي الحزام الأسود 7 دان

كما قدم التهنىة إلى مجلس إدارة منطقة الجيزة للكاراتيه برئاسة الدكتور أحمد محمود
والسادة أعضاء مجلس الإدارة
الدكتور محمود سعد نائب رئيس مجلس الإدارة و الدكتور تامر رفعت أمين صندوق منطقة الجيزة للكاراتيه و الكابتن هيثم عز عضو مجلس إدارة المنطقة و الكابتن محمد ابوالمجد عضو مجلس إدارة منطقة و الكابتن أحمد عبد المعبود رئيس لجنة الإعلام

كما تقدم بالتهنئة إلى السادة مدربي الجيزة متمني مزيد من النجاح والتقدم لأسرة الكاراتية بمنطقة الجيزة

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