الدهراوي يهنئ مدربي الجيزة الكاراتيه لحصولهم علي الحزام الأسود 7 دان

متابعة / صابر محجوب

هَنَأ الأستاذ محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للإتحاد الدولي الكاراتيه و النائب سيد نصر نائب رئيس الاتحاديين المصرى و الافريقي الكاراتيه الكابتن/ أحمد حسن عبد الله حمزة مدرب مركز شباب منيل شيحة

والكابتن / محمود فريد مدرب مركز شباب الشيخ زايد يحصلان علي الحزام الأسود 7 دان

كما قدم التهنىة إلى مجلس إدارة منطقة الجيزة للكاراتيه برئاسة الدكتور أحمد محمود

والسادة أعضاء مجلس الإدارة

الدكتور محمود سعد نائب رئيس مجلس الإدارة و الدكتور تامر رفعت أمين صندوق منطقة الجيزة للكاراتيه و الكابتن هيثم عز عضو مجلس إدارة المنطقة و الكابتن محمد ابوالمجد عضو مجلس إدارة منطقة و الكابتن أحمد عبد المعبود رئيس لجنة الإعلام

كما تقدم بالتهنئة إلى السادة مدربي الجيزة متمني مزيد من النجاح والتقدم لأسرة الكاراتية بمنطقة الجيزة