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استغاثة إلى معالي وزير الداخلية بيع المخدرات والبودرة واستروكس علنى أمام مصنع كوكاكولا بأبو الغبط

استغاثة إلى معالي وزير الداخلية بيع المخدرات والبودرة واستروكس علنى أمام مصنع كوكاكولا بأبو الغبط

فى غياب تام لدور رجال المباحث الجنائية بمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية وخاصة في منطقة أبو الغيط أمام مصنع كوكاكولا للمنتجات الغذائية بأبو الغيط حيث تقدم العشرات من أهالي القرية الشرفاء باستغاثة عاجلة إلى معالي الوزير محمود توفيق وزير الداخلية والأجهزة المعنية بسرعة الاهتمام والتدخل لإنقاذ الشباب من

خطر الإدمان حيث تباع المخدرات علنى وفى عز النهار وفى شهر رمضان الكريم بمناطق مختلفة من مركز شرطة القناطر الخيرية التابعة لمديرية أمن القليوبية وسرعة محاسبة المقصرين

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