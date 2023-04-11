استغاثة إلى معالي وزير الداخلية بيع المخدرات والبودرة واستروكس علنى أمام مصنع كوكاكولا بأبو الغبط

نبيل يستعراض آخر مؤشرات أداء الأنشطة المنفذة خلال شهر رمضان المبارك في اجتماعه مع مدراء العموم

تعرف على مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني فى مدارس القليوبية