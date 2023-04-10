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سهرات واحتفالات بليالي ثقافة السويس الرمضانية بممشى أهل السويس

سهرات واحتفالات بليالي ثقافة السويس الرمضانية بممشى أهل السويس

فيروز الامام

استقبل ممشى أهل السويس ليلة جديدة من ليالي رمضان الثقافية والفنية، لفرع ثقافة السويس، ضمن برنامج احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بليالي رمضان.

تضمنت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة بحرية سمسمية بقيادة وليد خلاف حيث قدمت من خلاله الفرقة باقة من أغاني السويس التراثية تغنى بها الفنان غريب علام ، والفنان محمد جمال ، والفنان عماد بكار وقدمت اغانى والله ياعيني الصلاة ع النبي ،أما براوة ،عليك سلام الله ، كان عندى غزال
ع الله ،ياريس البحرية ،علي نبينا قوموا يالا ، هل هلالك هل.

وقدمت فقرة تنورة للكابتن إبراهيم غريب وسط تفاعل كبير من الجمهور.
ولرسم الفرحة والبهجة والسرور على وجوه الأطفال أقيمت ورشة رسم على الوجوه للاطفال

وعلي نفس السياق أقام بيت ثقافة المعبر ورشة فنية رسوم بعنوان فانوس رمضان للاطفال.

وضمن برنامج ليالي رمضان الثقافي بالفرع، عقدت أمسية شعرية ببيت ثقافة فيصل شارك بها نخبة من الشعراء الذين قدموا قصائد متنوعة ومنهم: عبود حداد، مجدى عطية، علي العربي، ، علي العربي، حمدى عطية، منى السيد حميد، عائشة محمد، أحمد السيد.
جاء ذلك فى إطار خطة وزارة الثقافـــــــــة برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعى الثقافي والفكري وتشجيع الأدباء والمبدعين الموهوبين فى كافة المجلات الثقافية والفنية ودعم وبرعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وبتنظيم الهيئــــــــــة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، العديد من الأنشطة فى كافة المجالات الثقافية والفنية بإقليـــــــــــم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل بفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة

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