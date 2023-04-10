سهرات واحتفالات بليالي ثقافة السويس الرمضانية بممشى أهل السويس
فيروز الامام
استقبل ممشى أهل السويس ليلة جديدة من ليالي رمضان الثقافية والفنية، لفرع ثقافة السويس، ضمن برنامج احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بليالي رمضان.
تضمنت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة بحرية سمسمية بقيادة وليد خلاف حيث قدمت من خلاله الفرقة باقة من أغاني السويس التراثية تغنى بها الفنان غريب علام ، والفنان محمد جمال ، والفنان عماد بكار وقدمت اغانى والله ياعيني الصلاة ع النبي ،أما براوة ،عليك سلام الله ، كان عندى غزال
ع الله ،ياريس البحرية ،علي نبينا قوموا يالا ، هل هلالك هل.