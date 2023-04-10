أول محترف مصري بالدوري الموريتاني ضيف برنامج رياضة × رياضة الأثنين 10 أبريل ،

أول محترف مصري بالدوري الموريتاني ضيف برنامج رياضة × رياضة الأثنين 10 أبريل ،

كتب طه محمد

يحل الإثنين 10 أبريل عبدالله الزيات لاعب الأهلي السابق أول محترف مصري بالدوري الموريتاني ضيفآ علي برنامج “رياضة × رياضة ” المذاع على قناة القاهرة ،

حيث سيتحدث اللاعب عن الكرة الموريتانية ومسيراته الإحترافية حتي وصوله للدوري الموريتاني،

كم سيتحدث أيضآ عن الدوريات العربية ومشوار الفرق المصرية بالبطولات الإفريقية والعربية ،

كم سيتم عرض تقارير عن اللاعب من الدول التي احترف بها ،

جدير بالذكر بأن برنامج “رياضة × رياضة” يذاع كل أثنين الساعة الثانية عشر مساءا من كل أسبوع ويتحدث عن كل مايخص الكرة المصرية والعربية والعالمية

تقديم وإعداد الإعلامي أيمن عبدالصادق ، إخراج هانى درويش ومحسن صالح وعلى حيدر رئيس تحرير سيد محمد