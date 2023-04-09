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نجمة حياتي

نجمة حياتي

الاتكفي كلمات قلمي ايتها
الروح التي تنبض داخل جسدي
والكلمات التي تكتب من قلوب الانقياء
وانامل الشعراء
التي تتغزل لحنأ مابين السطور
وهي تهدي أنبل المشاعر ةالأحاسيس
صدقأ
ومابين أروع الهمسات عشقأ
للوفاء وارق كلمات الحياة
وما تسطرها الانامل
عن الحب شوقأ لتكفي
صدقأ
وانا أعيش بين أمواج البحر من الكلمات
والتمني يأخذني عشقأ
يانجمة حياتي
في سماء روحي الواسعة
لأنتظرك يانجمة حياتي
الناطقة بضوئها الجميل
من دون نجوم الكون معرفتأ
لحياتي
إهديك قلبي وسماء حياتي
بألوان عطر مشاعري
يانجمة حيلتي

الشاعر
عبد الجبار العزاوي

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