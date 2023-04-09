Uncategorized
نجمة حياتي
نجمة حياتي
الاتكفي كلمات قلمي ايتها
الروح التي تنبض داخل جسدي
والكلمات التي تكتب من قلوب الانقياء
وانامل الشعراء
التي تتغزل لحنأ مابين السطور
وهي تهدي أنبل المشاعر ةالأحاسيس
صدقأ
ومابين أروع الهمسات عشقأ
للوفاء وارق كلمات الحياة
وما تسطرها الانامل
عن الحب شوقأ لتكفي
صدقأ
وانا أعيش بين أمواج البحر من الكلمات
والتمني يأخذني عشقأ
يانجمة حياتي
في سماء روحي الواسعة
لأنتظرك يانجمة حياتي
الناطقة بضوئها الجميل
من دون نجوم الكون معرفتأ
لحياتي
إهديك قلبي وسماء حياتي
بألوان عطر مشاعري
يانجمة حيلتي