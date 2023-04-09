المذيع الصغير يكشف أهمية إنشاء المركز الثقافي الإسلامي

كتب: محمد ترك

قال عمر عبد الرحمن، الشهير بالمذيع الصغير، إن بناء الجمهورية الجديدة يحتاج إلى تكاتف المخلصين من أبناء مصر، من أجل العبور إلى مستقبل مشرق يليق بالدولة المصرية وحضارتها وتاريخها الذي يمتد إلى آلاف السنين.

وأضاف “عبدالرحمن” خلال تقديمه برنامج “عمر والنجوم” المذاع على قناة “الحدث اليوم” اليوم السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو قائد الجمهورية الجديدة بما يقوم به من مشاريع عملاقة تؤكد للمصرين والعالم بأكلمه بأننا في اتجاهنا نحو مستقبل مشرق يليق بالمصريين.

وأوضح أن بناء الجمهورية الجديدة يحتاج إلى مشاريع عملاقة، ومن ضمن هذه المشاريع إنشاء المركز الثقافي الإسلامي، والذي قام الرئيس السيسي، بفتتاحه في أول أيام شهر رمضان الكريم، مضيفًا: “المركز دا عظمة تشهد على مدى ثقافتنا الإسلامية الوسطية”.

وتابع أن المركز الثقافي الإسلامي يعد بمثابة منارة لتعليم الإسلام الوسطي، وهذا الهدف الرئيسي من إنشائه، مضيفًا: “المركز مش هيفيد مصر فقط، ده هيفيد العالم الإسلامي كله، لأنه مركز متكامل بيضم مجالات ثقافية ودينية واجتماعية وعلمية”.

وشدد أن مصر في مقدمة الدول اللي تتسم بالإسلام الوسطي البعيد كل البعد عن التشدد والتعصب، فيوجد فيها الأزهر الشريف، منارة من منارة الإسلام في العالم، ويقصده المئات من طلاب العلم من كل أنحاء العالم.

وأشار إلى أن المركز الثقافي الإسلامي يحتوي على مكتبة إسلامية عملاقة، تشمل مجموعة من الكتب القيمة والنادرة، لافتًا إلى أن بداخل المركز يوجد مسجد يعد من أكبر مساجد العالم، ودخل موسوعة جينيس كونه يحتوي على أكبر منبر، وأثقل نجفة، وأطول مئذنة.