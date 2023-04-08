يوم اليتيم
كتب فرج احمد فرج
لليتيم مكانة خاصة عند الله وجعل له اجرا عظيما .لذا فإن كافل اليتيم ينال مكافأة كبيرة من الله تعالى في الدنيا والآخرة ومنها: مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، بقوله عليه الصلاة والسلام: (وَأنا وكافِلُ اليَتِيمِ في الجَنَّةِ هَكَذا وأَشارَ بالسَّبَّابَةِ والوُسْطَى، وفَرَّجَ بيْنَهُما شيئاً). الحصول على أجر الصدقة والصلة. بناء مجتمع سليم.
يتشرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وإدارة التسويق إقامة احتفالية لإطعام 1500 طفل يتيم بالتعاون مع الاتحاد النوعي لأيتام مصر تحت رعاية معالي السيدة الفاضلة / وزيرة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر وذلك بمقر نادي مدينة 6 أكتوبر
يوم 16 رمضان – الموافق 7 ابريل 2023
ففي هذا اليوم يحتفل العالم، في أول جمعة من شهر أبريل كل عام بيوم اليتيم، تلك المناسبة التي تهدف لإدخال البهجة والسرور إلى قلوب الأيتام حتى صار هذا اليوم عيدًا لهم، ينتظره الأطفال من عام لآخر، للاستمتاع بأوقاتهم مع المواطنين الذين يأتون إليهم من كل مكان.
وفي اليوم العالمي لليتيم تكثر الاحتفالات والتذكير بهم فكفاهم حرمانهم وفقدانهم الحب الحقيقي في حياتهم بفقدانهم امهاتهم .
وما اصعب الحياة عندما يواجهها بمفرده ،
الاهتمام باليتامى هو هدف بحد ذاته، لذلك كان الهدف من الاحتفال بيوم مخصص لهؤلاء اليتامى بغرض تحقيق عدة أهداف على سبيل المثال:
• توجيه الاهتمام بالاحتياجات العاطفية للأطفال اليتامى.
• العمل على لفت انتباه العالم إلى الاهتمام والرعاية بهؤلاء الأطفال.
• كذلك الهدف هو العمل على محاولة إدخال السعادة والبهجة إلى قلوب الأطفال.
• أن يشعر الطفل بأنه متشابه مع جميع الأطفال.
• إدماج الأطفال مع المجتمع.
كما يحقق الاحتياجات العاطفية للاطفال اليتامي وتذكير الناس بهم بمساعدتهم ورعايتهم ومعالجة جروحهم النفسية والعاطفية وتحفيز الناس بالعمل الايجابي كمساعدة دفع تكاليف التعليم وتوفير احتياجاتهم والتصدي بحزم ضد عمالة الاطفال وتسربهم من التعليم بسبب ضيق الحال وقلة الاموال.
شكرا للذين قاموا بهذا الجهد الرائع
أكبر صرح وحدث خيرى وأكبر إحتفالية بيوم اليتيم يشهدها نادى 6 أكتوبر الرياضي فاعليات اطعام 1500 طفل يتيم على مستوى محافظة الجيزة وإدخال السعادة والبهجة والفرحة على قلوبهم بتنظيم رائع من الاتحاد النوعي لأيتام مصر وعلى رأسهم
الاستاذة/ زينب عفيفى مؤسس الاتحاد النوعى للايتام
المهندسة/ رحاب صبحى والاستاذه اسماء فراج
برعاية صندوق تحيا مصر ومعالي وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج والاتحاد النوعي لايتام مصر ومعالي المستشار / عبد الناصر خطاب رئيس النادي واللواء / وليد طاهر المدير التنفيذي والشركات الراعية وفريق المتططوعي.