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العريش تتوافد على مسرح قصر ثقافة العريش لحضور احتفالات ليالي رمضان الثقافية والفنية

العريش تتوافد على مسرح قصر ثقافة العريش لحضور احتفالات ليالي رمضان الثقافية والفنية

متابعة محمدالسمان

شهد اليوم الجمعة السابع من ليالي رمضان الثقافية والفنية بقصر ثقافة العريش إقبالا كبيرا على العروض الفنية لفرقة العريش الاستعراضية ، حيث لاقت العروض تفاعلا كبيرا من الجمهور قدمت خلاله الفرقة عددا من الرقصات الشعبية منها رقصة البمبوطية , رقصة سينا العين , رقصة السامر السيناوى , رقصة رمضان كريم , تدريب مصطفى الخضري مدير الفرقة عادل عروج.

كما تم تنفيذ عدة ورش للحرف البيئية لإدارة الدراسات والبحوث قسم «القرية » منها ورشة تصنيع الكليم السيناوى بقصر ثقافة العريش تناولت كيفية دمج الخيط فتلتين علي المغزل الخشب لتقوية الخيوط وذلك يعتبر من الخطوات الأولية قبل البدء في عملية النسيج، للمدربة ليلي حسن محمود ، بالإضافة الى ورشة تطريز للثوب السيناوى قسم «المرأة» استخدمت فيها قماش ايتامين وقماش اسود المستخدم فى التطريز وكذلك الابر والخيوط المستخدمة، بدء بتعلم غرزه النجمة علي الايتامين والماركة وهي الأساسية في معظم الشغل السيناوي فى التطريز تدريب نيفين المطري. إشراف وتوجيه نسرين الشوربجى مدير إدارة الدراسات والبحوث بالفرع

كما تم تنفيذ ورشة فنية للوحات سيناوية بخامة الجلد الطبيعي للأستاذ شعبان جمعه موجه تربية فنية في البداية تحدث عن كيفية استخدام ماكينة الحرق التى يتم من خلالها رسم التصميمات التى تنفذ علي الجلد ,إشراف وتوجيه الفنانة إيناس سمير مدير القصر

الي جانب المقهى الثقافي لأدباء شمال سيناء والمهتمين بالأدب والشعر بسهرة ثقافية رائعة لليوم السابع ضمن فعاليات برنامج شهر رمضان بحضور لفيف من أدباء سيناء ، منهم الشاعر حسونة فتحي ، الشاعر عبدالله السلايمة ، الشاعر د.سمير محسن ، الشاعر أسعد المالكى، الاستاذ محمد المالح، استاذه رشا الفرجانى، الشاعر. مصطفى أدم ، ا. محمد عرفات، استاذة زينب السعيد، بحضور مدير عام الفرع أشرف المشرحاني, ومشرف نادي الأدب محمد محروس، و مدير القصر إيناس سمير , إشراف صفاء حمدي مدير أدارة الشئون الثقافية , بالإضافة لمعرض كتاب لإصدارات هيئة قصور الثقافة.

جاءت الفعاليات ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، “ليالى رمضان الثقافية في كل مكان”، بفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحانى ، وإشراف إقليم القناة وسيناء برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد.

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