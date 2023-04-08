Uncategorized
العريش تتوافد على مسرح قصر ثقافة العريش لحضور احتفالات ليالي رمضان الثقافية والفنية
العريش تتوافد على مسرح قصر ثقافة العريش لحضور احتفالات ليالي رمضان الثقافية والفنية
متابعة محمدالسمان
شهد اليوم الجمعة السابع من ليالي رمضان الثقافية والفنية بقصر ثقافة العريش إقبالا كبيرا على العروض الفنية لفرقة العريش الاستعراضية ، حيث لاقت العروض تفاعلا كبيرا من الجمهور قدمت خلاله الفرقة عددا من الرقصات الشعبية منها رقصة البمبوطية , رقصة سينا العين , رقصة السامر السيناوى , رقصة رمضان كريم , تدريب مصطفى الخضري مدير الفرقة عادل عروج.
كما تم تنفيذ عدة ورش للحرف البيئية لإدارة الدراسات والبحوث قسم «القرية » منها ورشة تصنيع الكليم السيناوى بقصر ثقافة العريش تناولت كيفية دمج الخيط فتلتين علي المغزل الخشب لتقوية الخيوط وذلك يعتبر من الخطوات الأولية قبل البدء في عملية النسيج، للمدربة ليلي حسن محمود ، بالإضافة الى ورشة تطريز للثوب السيناوى قسم «المرأة» استخدمت فيها قماش ايتامين وقماش اسود المستخدم فى التطريز وكذلك الابر والخيوط المستخدمة، بدء بتعلم غرزه النجمة علي الايتامين والماركة وهي الأساسية في معظم الشغل السيناوي فى التطريز تدريب نيفين المطري. إشراف وتوجيه نسرين الشوربجى مدير إدارة الدراسات والبحوث بالفرع