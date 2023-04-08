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الشرطة الإيرانية: سنتصدى لمنتهكي قوانين الحجاب وفق القانون

الشرطة الإيرانية: سنتصدى لمنتهكي قوانين الحجاب وفق القانون

شددت الشرطة الإيرانية في بيان نشرته يوم السبت، على أنها ستتصدى لمنتهكي قوانين الحجاب وفق القانون.

وقال المركز الإعلامي للشرطة الإيرانية “حفاظا على القيم وتعزيز الصحة النفسية للمجتمع لا تتحمل الشرطة أي تصرف يخالف قوانين الحجاب علي المستوين الفردي أو الجماعي وسيتم التصدي لأي سلوك يهدد الامن المجتمعي وفقا للقانون”.

وتتوقع الشرطة من هذه الأقلية تجنب أي تصرف يشوه الصورة الأخلاقية للمجتمع ويُخل بالأمن النفسي والهدوء العام مع الالتزام بقوانين المجتمع وأعرافه.

وطالبت الشرطة أصحاب المحال التجارية ورواد الأعمال بكافة صنوفها بالتصدي لظاهرة الاستخفاف بارتداء الحجاب وصيانة الأعراف الاجتماعية بجدية تامه، من خلال التعامل معها بالحكمة والموعظة الحسنة.

المصدر: وكالة فارس

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