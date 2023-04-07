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تحت شعار “أنا متبرع مصري ” مكتب الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بالمنيا يطلق فاعلية حملة التبرع بالدم

تحت شعار “أنا متبرع مصري ” مكتب الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بالمنيا يطلق فاعلية حملة التبرع بالدم

كتبت : آية أحمد محمود

انطلقت فاعليات حملة التبرع بالدم و التي قام بها مكتب الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بالمنيا تحت شعار “أنا متبرع مصري أنا متبرع دائم ” لرفع نسبة المتبرعين دائمي التبرع من ١℅ إلي ٣℅ لتحقيق رؤية مصر 2030 و الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الدماء.

و قد تمكن المكتب بقيادة لجنة الصحة العامة من توعية حوالي 1421 من طلاب جامعة المنيا و طلبة المدرسة التجريبية للغات بالمنيا بالإضافة إلي التوعية بقرية تونة الجبل بملوي و ذلك لنشر ثقافة التبرع بين المجتمع المصري و توضيح أهمية التبرع بالدم و فؤاده و تعريف المواطنين بموانع التبرع و قد تم اجراء العديد من الفحوصات للاطمئنان على سلامة المتبرعين قبل التبرع.

و قد نتج عن جهود المكتب التبرع بحوالي 230 كيس من أكياس الدماء و التي بدورها ستلعب دوراً هاماً في انقاذ العديد من الأرواح حيث أن كيس الدماء الواحد يمكنه إنقاذ ثلاثة أشخاص و لم تكن تلك الحملة الأولى لمكتب الاتحاد و لكن تم تبنى فكرة حملات التبرع بالدم منذ حوالي ١١ عام تقريباً.

و يذكر أن مكتب الاتحاد هو منظمة طلابية غير هادفة للربح تضم حوالي ٣٨ مكتب على مستوى الجمهورية و قد أنشئت عام 1982 لتضم كل طلاب الصيدلة المصريين لتفعيل التعاون بينهم وإقامة أنشطة طلابية تعزز دور الصيدلى في المجتمع

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