تحت شعار “أنا متبرع مصري ” مكتب الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بالمنيا يطلق فاعلية حملة التبرع بالدم
كتبت : آية أحمد محمود
انطلقت فاعليات حملة التبرع بالدم و التي قام بها مكتب الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بالمنيا تحت شعار “أنا متبرع مصري أنا متبرع دائم ” لرفع نسبة المتبرعين دائمي التبرع من ١℅ إلي ٣℅ لتحقيق رؤية مصر 2030 و الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الدماء.
و قد تمكن المكتب بقيادة لجنة الصحة العامة من توعية حوالي 1421 من طلاب جامعة المنيا و طلبة المدرسة التجريبية للغات بالمنيا بالإضافة إلي التوعية بقرية تونة الجبل بملوي و ذلك لنشر ثقافة التبرع بين المجتمع المصري و توضيح أهمية التبرع بالدم و فؤاده و تعريف المواطنين بموانع التبرع و قد تم اجراء العديد من الفحوصات للاطمئنان على سلامة المتبرعين قبل التبرع.