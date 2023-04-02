صحبة الورد
كتب – فرج احمد فرج
الله يسخر اناس للخير لا يبغون من وراءه غير مرضاة الله ومساعدة الاخرين – تلك هي مجموعة صحبة ورد والتي تكونت في بساتين الخير ورودا زاهرة بكل الالوان والرائحة الذكية في نادي مدينة 6 اكتوبر الرياضي مع التعاون مع جهات اخري مماثلة يشتركون بنفس الهدف وهو ادخال السعادة والسرور علي كل محتاج وزيارة دور الايتام ودور المسنين وعمل ايام للطعام كما يقيمون بعمل اسواقا خيرية توزع المنتوجات مجانا
وتوزيع الملابس والهدايا و البطاطين في الشتاء و يقومون تطوعا بدفع رسوم المدارس الحكومية لبعض الطلاب غير القادرين بخلاف رعاية الايتام .
وقد قامت المجموعة مؤخرا بعقد ندوة خاصة لمرضي السكر بمستشفي الشيخ زايد التخصصي بدعوة كريمة من الدكتور صلاح جودة مدير عام المستشفي والقي فيها بكلمة رحب فيها بالحاضرين وقام د. احمد الشربيني مع اطباء اخرين بشرح معلومات وافية لمن يصومون في رمضان من مرضي السكري وتفضلوا بعمل الكشوفات والفحوصات علي عدد كبير من الحاضرين ليقرب من 30 واكثر من عمال وعاملات النادي بالكشف عليهم في العيادات
التخصصية في الاعصاب والرمد والباطنية مجانا بالاضافة الي متابعة من تفاقم عندهم المرض مشكورين حسن التعاون والكشف وتقديم الخدمة .
صحبة ورد باقة تراصت بعناية لتصنع اجمل صحبة جميلة لها دور اجتماعي وتثقيفي من خلال الندوات الثقافية وزيارة الاماكن السياحية والدور الثقافية .