الانشاد الدينى يضئ سماء قرية كبريت بليالي رمضان الثقافية والفنية بثقافة السويس
فيروز الامام
انطلقت فعاليات اليوم الثاني لاحتفالات ليالي رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس اليوم الأربعاء السابع من رمضان في كافة أنحاء محافظة السويس من حى فيصل وحتى كبريت المفارق بنفس التوقيت حتي تعم الفرحه علي كل أهالي السويس
حيث تم اليوم الأربعاء الموافق السابع من رمضان ١٤٤٤ انطلاق باقة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية في تمام التاسعة مساءا.
حيث إنطلق صوت الكروان والانشاد الديني من قلب قرية كبريت والشيخ عربي عبد الحميد فرج الشهير بالعربي البلبيسي الذي ملء الأجواء بنفحات الشهر الفضيل بقرية كبريت المفارق والانشاد الديني والتواشيح والابتهالات علي الطريقة الصوفية والذي أمتع الحضور بصوته وادائه المميز.
وانطلقت أيضا في نفس التوقيت فرقة السمسمية للالات الشعبية بعرض فني بقيادة الفنان أحمد عدوية وبمشاركة مجموعة من فناني السويس بمركز شباب فيصل حيث قدمت الفرقة باقة من أغاني السويس التراثية .