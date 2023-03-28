ثقافة الاسماعيلية تستمر في تقديم العرض المسرحي (رضا)نجم الاسماعيلي
متابعة / #محمد_السمان
رضا يا رضا بنحبك يا رضا كلمات مؤثرة من العرض المسرحي رضا بثقافة الاسماعيلية حيث يستمر فرع ثقافة الاسماعيلية في تقديم العرض المسرحي (رضا ) نجم الاسماعيلي للفرقة القومية المسرحية بالاسماعيلية، يشارك في العرض 35 ممثلا من مدينة الإسماعيلية، أعمارهم متفاوتة تبدأ من 16 عاما حتى 70 عامًا، العرض تاليف أحمد الملوانى، اضاءة شادى عزت، تصميم ديكور وملابس سماح نبيل، مكياج ماجا محمد، غناء دينا حسين، فرح محمد، محمد شهاب، اشعار طارق علي، موسيقي رفيق يوسف، دعاية احمد نور الدين، اضاءة شادى عزت، استعراضات اسامة، اخراج محمد جبر، بحضور اعداد كبير من جمهور الاسماعيلية.