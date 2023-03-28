عاجلمنوعات

ثقافة الاسماعيلية تستمر في تقديم العرض المسرحي (رضا)نجم الاسماعيلي

ثقافة الاسماعيلية تستمر في تقديم العرض المسرحي (رضا)نجم الاسماعيلي

متابعة / #محمد_السمان

رضا يا رضا بنحبك يا رضا كلمات مؤثرة من العرض المسرحي رضا بثقافة الاسماعيلية حيث يستمر فرع ثقافة الاسماعيلية في تقديم العرض المسرحي (رضا ) نجم الاسماعيلي للفرقة القومية المسرحية بالاسماعيلية، يشارك في العرض 35 ممثلا من مدينة الإسماعيلية، أعمارهم متفاوتة تبدأ من 16 عاما حتى 70 عامًا، العرض تاليف أحمد الملوانى، اضاءة شادى عزت، تصميم ديكور وملابس سماح نبيل، مكياج ماجا محمد، غناء دينا حسين، فرح محمد، محمد شهاب، اشعار طارق علي، موسيقي رفيق يوسف، دعاية احمد نور الدين، اضاءة شادى عزت، استعراضات اسامة، اخراج محمد جبر، بحضور اعداد كبير من جمهور الاسماعيلية.

كما تناول العرض سيرة نجم الاسماعيلي كابتن رضا ( محمد مرسي حسين ) ساحر الكرة المصرية فى الستنيات ، عندما انتقل رضا الي النادى الاهلي بسبب عدم اهتمام الادارة والمحافظة في هذا الوقت بتامين مستقبل رضا فقرر الانتقال بموجب الاستغناء من الادارة ومن هنا بدا شعب الاسماعيلية وعربي وشحتة لوجود حلول لرجوع رضا مرة اخر ة الي النادى الاسماعيلي، ووافقت ادارة النادى الاهلي علي اعطاء رضا الاستغناء الخاص به للعودة الي بيته النادى الاسماعيلي وتم تعيينه بمجلس المدينة بمرتب 20جنيها حتى تدخل المحافظ الفريق محمد حسن عبد اللطيف وسافر للقاهرة وعاد بوظيفة مساعد بالقوات الجوية. وتوفي الله في حادث سير.
كما قدم العرض العديد من الرسائل الإنسانية والملهمة في سياق درامي.
كما تتدور احداث العرض في فندق الاقامة عندما رحل رضا الي الاهلي، وبورصة ( قهوة) ، وكوبرى ساله بالاسماعيلية

ونال العرض اعجاب الجمهور بالاضافة لتصفيقاً حاراً من الجمهور لصناع العرض
وذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ، باقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل،من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية بإدارة شيرين عبد الرحمن

Post Views: 176
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of علم من أعلام التصوف، قطب العارفين، وترجمان الواصلين، ومرشد السالكين العارف بالله (إبن عطاء الله السكندري)

علم من أعلام التصوف، قطب العارفين، وترجمان الواصلين، ومرشد السالكين العارف بالله (إبن عطاء الله السكندري)

منذ 7 ساعات
Photo of ماذا يحدث في إسرائيل

ماذا يحدث في إسرائيل

منذ 8 ساعات
Photo of بطوله_أفريقيا للانديه للوشو وكونغ فو

بطوله_أفريقيا للانديه للوشو وكونغ فو

منذ 10 ساعات
Photo of مشاركة مركز الدراسات والبحوث ضمن فعاليات ملتقى المستقبل الإعلامي الحواري الثاني

مشاركة مركز الدراسات والبحوث ضمن فعاليات ملتقى المستقبل الإعلامي الحواري الثاني

منذ 20 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!