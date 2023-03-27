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مشاركة مركز الدراسات والبحوث ضمن فعاليات ملتقى المستقبل الإعلامي الحواري الثاني

مشاركة مركز الدراسات والبحوث ضمن فعاليات ملتقى المستقبل الإعلامي الحواري الثاني

ساهرة رشيد

شارك مركز الدراسات والبحوث في وزارة الثقافة والسياحة والآثار في ملتقى المستقبل الإعلامي الحواري الثاني الذي اقامته كلية المستقبل الجامعة تحت شعار (الخطاب الإعلامي في وسائل الإعلام العراقي الآفاق المستقبلية والمعطيات) وقد مثَّل المشاركة أ.م. د. رياض محمد كاظم بورقته البحثية الموسومة: (الخطاب الإعلامي والتنوع الثقافي في وسائل الإعلام العراقية) و أ.م. د. علي شمخي جبر بورقته البحثية الموسومة: ( رؤية في الخطاب الاعلامي العراقي ومديات التأثير)، حيث عرض في الملتقى واقع الخطاب الإعلامي في وسائل الإعلام العراقي ومستلزمات تطويره مهنياً وأكاديمياً.
ومما تجدر الإشارة إليه أن مركز

الدراسات والبحوث في وزارة الثقافة والسياحة والآثار له إسهامات ثقافية متعددة، تتركز أهمها في إعداد الدراسات والبحوث واستطلاعات الرأي وإقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل والتعاون مع المؤسسات البحثية بما يخدم مسارات العمل الثقافي في داخل الوزارة وخارجها.

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