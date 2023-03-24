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محافظ القليوبية يعلن تعطيل الدراسة (طلاب ومعلمون) بالمدارس التي تعمل غداً السبت الموافق 25 مارس 2023

محافظ القليوبية يعلن تعطيل الدراسة (طلاب ومعلمون) بالمدارس التي تعمل غداً السبت الموافق 25 مارس 2023

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تعطيل الدراسة غداً السبت الموافق 25 مارس 2023 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية التي تعمل يوم السبت ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية.
ويستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا المديريات المختلفة.
ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لإتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس ، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

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