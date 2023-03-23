بالشعر وانغام السمسمية والمحاضرات ثقافة السويس تحتفل بست الحبايب وشهر رمضان

متابعة / محمد السمان

جاء ذلك في ظل اهتمام وزارة الثقافة برعاية ا.د نيفين الكيلانى بدفع مسيرة الحراك الثقافي تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوه بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل بفرع ثقافة السويس بادارة عبد المنعم حلاوة مجموعة متنوعة من الانشطة الفنية والثقافية والبرامج التوعوية والخطط التثقيفية لنشر الفكر والوعي الصحيح في كافة ربوع مصرنا الحبيبة

حيث أقامت ثقافة المرأة بإدارة الدراسات والبحوث محاضرة بعنوان دور المرأة في التعليم والتنمية حاضرها دكتورة حنان الأمير بحضور مدرسة التمريض وقد تحدثت حول ان المرأة لعبت دورًا محوريًا في نهضة المجتمعات القديمة والحديثة وأثبتت من خلال هذا الدور قدرتها على التغيير الإيجابي في تلك المجتمعات، فحضورها اللافت في مختلف جوانب الحياة وإصرارها على الوقوف بجانب الرجل ومساندتها له دليل على كونها عنصرًا أساسيًا في إحداث عملية التغيير في المجتمع.

و أقام بيت ثقافة جنيفة محاضرة عن معنى وفضل الأمومة، بمدرسة طلعت حرب الإعدادية، حاضرها خالد عبد الشافي، وتحدث فيها عن الأم والتي قال عن معناها إنها حروفها قليلة ولكن تحتوي على معان كبيرة كالحب والعطاء والحنان والتضحية.

واستشهد بقول الشاعر حافظ إبراهيم” “الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق”، متابعا وأن الأم هي رمز العطاء بلا حدود، والتضحية بلا انتظار، والبذل من غير مقابل، والحنان الغامر، والعاطفة الجياشة، والقلب الرحيم.

وأقام بيت ثقافة العمدة بإدارة هدى أحمد عرض فيلم عمهم .

حيث أقام بيت ثقافة فيصل محاضرة بعنوان فضل الأم وقد أوضحت ان الأم هى صمام أمان الأسرة وأساس تماسكها وتلاحم أفرادها، لما تقوم به من دور وجهد فى سبيل تربية أبنائها ورعاية بيتها، وأنها القلب الحنون الذى يضم الجميع تحت لوائه ويحتويهم بحب ورفق وسعادة.. لذا فعند فقدها أو وفاتها قد تنكسر الأسرة وتختل وإن كان الأب على قيد الحياة.

أقام قصر ثقافة السويس ورشة فنية رسوم عن عيد الام وشهر رمضان بحضور مدرسة الإمام الشافعي الابتدائية.

تلاها محاضرة بعنوان فوائد الصيام حاضرها الشيخ محمود نجيب والذى تحدث أن من فوائد الصيام أنه يربي المسلم على العدل، وهي فائدة جليلة ينبغي التنبه لها، والتذكير بعدل الله -سبحانه وتعالى- ومساواته بين خلقه، حيث جعل هذا الركن فرضاً على جميع المسلمين، غنيهم وفقيرهم، وملوكهم وعامتهم.

حيث قدمت فرقة ثقافة السويس للآلات الشعبية الاغاني التراثية علي انغام السمسمية بمركز شباب كبريت المفارق وقدمت اغانى الليلة حلوة جميلة ، ست الحبايب ،والله ياعين الصلاة ع النبي ، زارنى المحبوب ، والله وحشتونا ، سويسى وافتخر.

أقام بيت ثقافة كبريت تحت إشراف جورج ادوارد ورشة حكى للأطفال حواسك الخمس بحضانة شباب الخير.

وأقام بيت ثقافة المعبر بإدارة زينب حسن ورشة فنية رسوم حرة بعنوان فانوس رمضان.