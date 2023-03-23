بالشعر وانغام السمسمية والمحاضرات ثقافة السويس تحتفل بست الحبايب وشهر رمضان
متابعة / محمد السمان
جاء ذلك في ظل اهتمام وزارة الثقافة برعاية ا.د نيفين الكيلانى بدفع مسيرة الحراك الثقافي تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوه بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل بفرع ثقافة السويس بادارة عبد المنعم حلاوة مجموعة متنوعة من الانشطة الفنية والثقافية والبرامج التوعوية والخطط التثقيفية لنشر الفكر والوعي الصحيح في كافة ربوع مصرنا الحبيبة
حيث أقامت ثقافة المرأة بإدارة الدراسات والبحوث محاضرة بعنوان دور المرأة في التعليم والتنمية حاضرها دكتورة حنان الأمير بحضور مدرسة التمريض وقد تحدثت حول ان المرأة لعبت دورًا محوريًا في نهضة المجتمعات القديمة والحديثة وأثبتت من خلال هذا الدور قدرتها على التغيير الإيجابي في تلك المجتمعات، فحضورها اللافت في مختلف جوانب الحياة وإصرارها على الوقوف بجانب الرجل ومساندتها له دليل على كونها عنصرًا أساسيًا في إحداث عملية التغيير في المجتمع.
و أقام بيت ثقافة جنيفة محاضرة عن معنى وفضل الأمومة، بمدرسة طلعت حرب الإعدادية، حاضرها خالد عبد الشافي، وتحدث فيها عن الأم والتي قال عن معناها إنها حروفها قليلة ولكن تحتوي على معان كبيرة كالحب والعطاء والحنان والتضحية.