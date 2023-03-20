إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الشوارع وتطبيق القانون على المخالفين بالشرقية
الشرقية/مرفت عبد القادر احمد
أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية لن تتواني في توجيه ضرباتها المتلاحقة لإزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد وكذلك التصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات المخالفه من حرم الشوارع والطرق العامه وتطبيق القانون على المخالفين.
وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة برصد اي متغير مكاني ليتم تنفيذ الإزاله الفورية له واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابه ، مؤكداً أنه سيتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله.
و استجابه لشكوي أهالي حي ثان الزقازيق توجهت رئاسة حي ثان الزقازيق لشارع الأمن الغذائي بنطاق الحي لإزالة الكتل الخرسانية والحواجز والتي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات حيث تم إزالة جميع إشغالات بالشارع وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وحفاظاً على الرقعة الزراعية.. قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالصوة بإزالة كشك خشبي على مساحة ٢٥م تم بناؤه على الأرض الزراعية وذلك بقرية النخيلي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.