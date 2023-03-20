إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الشوارع وتطبيق القانون على المخالفين بالشرقية

الشرقية/مرفت عبد القادر احمد

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية لن تتواني في توجيه ضرباتها المتلاحقة لإزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد وكذلك التصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات المخالفه من حرم الشوارع والطرق العامه وتطبيق القانون على المخالفين.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة برصد اي متغير مكاني ليتم تنفيذ الإزاله الفورية له واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابه ، مؤكداً أنه سيتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله.

و استجابه لشكوي أهالي حي ثان الزقازيق توجهت رئاسة حي ثان الزقازيق لشارع الأمن الغذائي بنطاق الحي لإزالة الكتل الخرسانية والحواجز والتي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات حيث تم إزالة جميع إشغالات بالشارع وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وحفاظاً على الرقعة الزراعية.. قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالصوة بإزالة كشك خشبي على مساحة ٢٥م تم بناؤه على الأرض الزراعية وذلك بقرية النخيلي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ولفك الإختناقات المرورية والتكدسات بالشوارع.. قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بشن حملة موسعة بشوارع المدينة لمتابعة مداخل المدينة ومخارجها وفك الإختناقات المرورية التي يتسبب فيها سوق الأحد الإسبوعي ورفع كافة اشكال المخالفات والتعديات ، وكذلك التنسيق مع الوحدات المحلية المختلفة وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون.

في سياق متصل، قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالحفاظ على الإنضباط بالشارع البلبيسي بالتنسيق مع شرطة المرافق حيث تم شن حملة لرفع الإشغالات شملت عدد من شوارع المدينة لإستعادة الإنضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية .

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد برفع كافة الإشغالات المخالفه على حرم الطريق بالشوارع والميادين الرئيسية بنطاق المدينة حفاظاً على انتظام حركه السيارات وعبور المواطنين.