سبورتعاجل

مهمة إنتحارية ل شبين فى المرج وبطا ضيف ثقيل على بنها وHFC فى ضيافة طوخ:تالتة القاهرة

مهمة إنتحارية ل شبين فى المرج وبطا ضيف ثقيل على بنها وHFC فى ضيافة طوخ:تالتة القاهرة

كتب -مسعد مجاهد

غدا فى تمام الثالثة عصر يوم السبت تشهد ملاعب القاهرة والقليوبية 6 مواجهات من العيار الثقيل فى ختام الإسبوع ال26 والأخير، وإستدال الستار على
دورى القسم الثالث المجموعة السادسة مجموعة القاهرة
القليوبية،فى حين حصول فريق البلاستيك على الراحه فى ختام الاسبوع الأخير من عمر المسابقه،
تحت عنوان صراع على القمة والهروب من القاع .

وتأتى المبارايات على النحو التالى:

بنها * بطا

طوخ * HFC

المرج * شبين

الماظه * الشمس

اسكو * الشرطة

بهتيم * ألو إيجيبت

البلاستيك ” بااااى “

Post Views: 75
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي لعدد 13 حوض بمدينة قليوب

محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي لعدد 13 حوض بمدينة قليوب

منذ يومين
Photo of لقى مزارع مصرعه على يد أحد أبناء عمومته بقرية حازق التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ،

لقى مزارع مصرعه على يد أحد أبناء عمومته بقرية حازق التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ،

منذ يومين
Photo of فى الاحتفال بيومى المراة والشهيد الثقافة تحتفى بامهات وزوجات الشهداء بقصر ثقافة العريش

فى الاحتفال بيومى المراة والشهيد الثقافة تحتفى بامهات وزوجات الشهداء بقصر ثقافة العريش

منذ يومين
Photo of مواهب من بلدنا.. الموهبة محمد سليمان أيوب

مواهب من بلدنا.. الموهبة محمد سليمان أيوب

منذ 3 أيام
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!