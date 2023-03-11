مهمة إنتحارية ل شبين فى المرج وبطا ضيف ثقيل على بنها وHFC فى ضيافة طوخ:تالتة القاهرة
كتب -مسعد مجاهد
غدا فى تمام الثالثة عصر يوم السبت تشهد ملاعب القاهرة والقليوبية 6 مواجهات من العيار الثقيل فى ختام الإسبوع ال26 والأخير، وإستدال الستار على
دورى القسم الثالث المجموعة السادسة مجموعة القاهرة
القليوبية،فى حين حصول فريق البلاستيك على الراحه فى ختام الاسبوع الأخير من عمر المسابقه،
تحت عنوان صراع على القمة والهروب من القاع .
وتأتى المبارايات على النحو التالى:
بنها * بطا
طوخ * HFC
المرج * شبين
الماظه * الشمس
اسكو * الشرطة
بهتيم * ألو إيجيبت
البلاستيك ” بااااى “