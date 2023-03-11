الأردن.. مدرسة متخصصة للكلاب منعا لإصابتها بالاكتئاب
تقوم شاحنة مخصصة تتبع مدرسة مخصصة للكلاب في الأردن، بجمع الكلاب الأليفة من أصحابها يوميا، وتقوم بإعادتها إلى أصحابها في المساء.
وأوضح وزير الردايدة، وهو أحد القائمين على مدرسة الكلاب، أن الهدف من هذا المشروع هو حماية الكلاب الأليفة من الإصابة بالاكتئاب.
وأضاف الردايدة، أن القائمين على مدرسة الكلاب، يقدمون للكلاب خدمات خاصة كالمدارس المتخصصة، حيث يجمعونها صباحا، ثم يدربونها التدريبات الأساسية، كإطاعة أوامر أصحابها، ويوفرون لها جوا من المرح واللعب، حتى تفرج عن نفسها، ويشرف على هذه العملية مدربان متخصصان، منذ عامين.