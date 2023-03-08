فى الاحتفال بيومى المراة والشهيد
الثقافة تحتفى بامهات وزوجات الشهداء بقصر ثقافة العريش
متابعة / محمد السمان
نظم قصر ثقافة العريش احتفالية فنية وادبية لتكريم اسر الشهداء من ابناء محافظة شمال سيناء ضمن توجيهات وزير الثقافة الاستاذة الدكتورة نيفين الكيلانى بتقديم خدمة ثقافية متميزة ومتطورة لاهالى سيناء وبحضور عدد من امهات وزوجات الشهداء من رجال الجيش والشرطة قدم قسم المواهب بفرع ثقافة شمال سيناء فقرة الغناء والقاء الشعر لطلبة وطالبات مدارس العريش من رواد قصر ثقافة العريش
ومنهم الطالب الشاعر مروان هانى والقى قصيدة بعنوان خير اجناد الارض
والطالب الشاعر ابراهيم خالد الذى القى قصيدة وطنى احبك والطالب ابراهيم محمد البيك والقى مع الطالبة الشاعرة داليا محمد قصيدة عن الام وانشد الطالب مصطفى علاء فى حب النبى صلى الله عليه وسلم وبارك من مدرسة الشهيد الرائد رفيق عزت
بحضور نخبة كبيرة من القيادات التنفيذية والمحلية والأزهر ومنطقة الوعظ الديني الشيخ محمد مرزوق
وكيل وزارة الأوقاف ،الشيخ خالد عبد العزيز العيسوي نائب عن مدير عام الوعظ والإرشاد ،الشيخ مصطفي شلبي ومني ابو المعاطي مدير إدارة العريش التعليمية، واحسان داوود مقرر المجلس القومي للمرأة ، سوسن حجاب عضو مجلس الشعب السابق ، الكاتبه نهي عوده
انطلقت الفعاليات من فرع ثقافة شمال سيناء للاحتفال باليوم العالمي للمرأة وذكري الإحتفال بيوم الوفاء لشهداء الوطن
حيث بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطنى ، ثم تلاوه آيات من الذكر الحكيم لفضيله الشيخ أحمد الأنوار ، ثم كلمة الشاعر ناجي محمد مقدم الحفل، تلاه رحب أشرف المشرحانى مدير عام الفرع بالسادة الحضور ضيوف ثقافة شمال سيناء ، ثم كلمة وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي حيث رحب بالعلماء الاجلاء والسيدات الفاضلات و بأمهات وزوجات الشهداء وبكل الحاضرين كما هنئ الجميع بليلة النصف من شعبان و اقتراب حلول ليالي رمضان
وفي ذلك استهل كلماته بشكر خاص لأهالي سيناء وقدم تقدير وزير الثقافة الاستاذة الدكتورة نيفين الكيلانى لسيدات سيناء واسر الشهداء على هذه الأرض المقدسة
و توجيه وزيرة الثقافة بحسن تقديم الخدمة الثقافية لأهل سيناء وبتواجد مكثف بمدن شمال سيناء حتى تصل الثقافة من الشيخ زويد وبئر العبد ، الحسنة ونخيل وقريبا الي مدينة رفح كما وجهت الوزيرة التحيه للمرأة السيناوية
ومؤكدا أن الحفل يأتي إيمانا و عرفانا من الثقافة برسالة ودور الشهيد تجاه وطنه مؤكدة علي إستمرار تلك الحفلات بعنوان (يوم الوفاء) بصفة دورية فى نفس اليوم الموافق ذكرى العيد القومى لكل محافظة من محافظات القناة وسيناء .