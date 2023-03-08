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فى الاحتفال بيومى المراة والشهيد الثقافة تحتفى بامهات وزوجات الشهداء بقصر ثقافة العريش

فى الاحتفال بيومى المراة والشهيد
الثقافة تحتفى بامهات وزوجات الشهداء بقصر ثقافة العريش

متابعة / محمد السمان

نظم قصر ثقافة العريش احتفالية فنية وادبية لتكريم اسر الشهداء من ابناء محافظة شمال سيناء ضمن توجيهات وزير الثقافة الاستاذة الدكتورة نيفين الكيلانى بتقديم خدمة ثقافية متميزة ومتطورة لاهالى سيناء وبحضور عدد من امهات وزوجات الشهداء من رجال الجيش والشرطة قدم قسم المواهب بفرع ثقافة شمال سيناء فقرة الغناء والقاء الشعر لطلبة وطالبات مدارس العريش من رواد قصر ثقافة العريش
ومنهم الطالب الشاعر مروان هانى والقى قصيدة بعنوان خير اجناد الارض
والطالب الشاعر ابراهيم خالد الذى القى قصيدة وطنى احبك والطالب ابراهيم محمد البيك والقى مع الطالبة الشاعرة داليا محمد قصيدة عن الام وانشد الطالب مصطفى علاء فى حب النبى صلى الله عليه وسلم وبارك من مدرسة الشهيد الرائد رفيق عزت
بحضور نخبة كبيرة من القيادات التنفيذية والمحلية والأزهر ومنطقة الوعظ الديني الشيخ محمد مرزوق

وكيل وزارة الأوقاف ،الشيخ خالد عبد العزيز العيسوي نائب عن مدير عام الوعظ والإرشاد ،الشيخ مصطفي شلبي ومني ابو المعاطي مدير إدارة العريش التعليمية، واحسان داوود مقرر المجلس القومي للمرأة ، سوسن حجاب عضو مجلس الشعب السابق ، الكاتبه نهي عوده
انطلقت الفعاليات من فرع ثقافة شمال سيناء للاحتفال باليوم العالمي للمرأة وذكري الإحتفال بيوم الوفاء لشهداء الوطن
حيث بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطنى ، ثم تلاوه آيات من الذكر الحكيم لفضيله الشيخ أحمد الأنوار ، ثم كلمة الشاعر ناجي محمد مقدم الحفل، تلاه رحب أشرف المشرحانى مدير عام الفرع بالسادة الحضور ضيوف ثقافة شمال سيناء ، ثم كلمة وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي حيث رحب بالعلماء الاجلاء والسيدات الفاضلات و بأمهات وزوجات الشهداء وبكل الحاضرين كما هنئ الجميع بليلة النصف من شعبان و اقتراب حلول ليالي رمضان

وفي ذلك استهل كلماته بشكر خاص لأهالي سيناء وقدم تقدير وزير الثقافة الاستاذة الدكتورة نيفين الكيلانى لسيدات سيناء واسر الشهداء على هذه الأرض المقدسة
و توجيه وزيرة الثقافة بحسن تقديم الخدمة الثقافية لأهل سيناء وبتواجد مكثف بمدن شمال سيناء حتى تصل الثقافة من الشيخ زويد وبئر العبد ، الحسنة ونخيل وقريبا الي مدينة رفح كما وجهت الوزيرة التحيه للمرأة السيناوية
ومؤكدا أن الحفل يأتي إيمانا و عرفانا من الثقافة برسالة ودور الشهيد تجاه وطنه مؤكدة علي إستمرار تلك الحفلات بعنوان (يوم الوفاء) بصفة دورية فى نفس اليوم الموافق ذكرى العيد القومى لكل محافظة من محافظات القناة وسيناء .

 

ثم توالت الكلمات وكلمة الشيخ. محمد مرزوق وكيل وزارة الأوقاف.، تلاه كلمة الشيخ.خالد عبد العزيز منطقه الوعظ والإرشاد.
ثم بدأت فعاليات تكريم أسر الشهداء وبدأ الحفل بتكريم احمد حسن والد الشهيد البطل النقيب عصام احمد حسن، ثم تكريم هالة أحمد حمدان والدة الشهيده أميرة حسام حسن ،ثم شيرين عبد محمود زوجة الشهيد عادل اسعد صالح ،غاده سلمي حسن زوجة الشهيد البطل حسن اسبيح حسان ، ثم سوزان حماده عبد الحميد زوجة الشهيد البطل عبد القادر محمد رشاد ، صفاء جمعه جمعان زوجة الشهيد البطل يوسف محمد حماد ، و ناهد عباس فتوح زوجة الشهيد البطل محمد اسماعيل الهنداوي، ايمان صبري احمد زوجة الشهيد محمد حمدي محمود ، نجلاء رضوان والدة الشهيد البطل احمد عسكر ، انجي شريف و اماني محمد إبراهيم زوجة الشهيد البطل هشام شاهين زوجة الشهيد البطل محمد اسماعيل الهنداوي ندي عبده عطوان ام الشهيد البطل مصطفى هاشم ، فريال حمدي إبراهيم والدة الشهيد البطل محمد عبد القادر عامر ، شرين عيد محمود زوجة الشهيد عادل سعد صالح ، ريهام محمد مصطفى شعبان زوجة البطل بهاء اسماعيل عباس ، رجاء محمد والي زوجة الشهيد البطل اشرف مطاوع الحسين ، نبيلة سعيد عيد زوجة الشهيد البطل عبد الرحمن عيد ، داليا محمد عبد الرحمن زوجة الشهيد البطل إبراهيم فريد عبد الرحميد، منيرة حسن حجاج والدة الشهيد البطل محمد اسماعيل سليم الهنداوي .
ثم قدمت فرقة الموسيقى العربية باقة من الأغاني الوطنية وأغاني في رئاء الشهداء وذلك بقيادة الفنان أسامة منصور ومدير الفرقة إسماعيل خطابي .
ثم أفتتح الحضور معرض فن تشكيلي للفنانات من فتيات شمال سيناء وشباب الفنانين وأطفال قصر ثقافة العريش وذلك بمناسبة الإحتفال بيوم المرأة العالمي ويوم الشهيد تحت إشراف إيناس سمير مدير قصر ثقافة العريش ، شارك فى المعرض كبار فناني شمال سيناء حيث شارك من الفنانين والمبدعين الفنان رجب عامر ، جمال فوده ،خليل الكراني ، حسن إبراهيم ، حمدي بكير ومن الفنانين الشباب ضحي عصام خلود احمد منه الله عبد الله ، سهر الحارون ، منه الله سلام ، كما شارك أيضا أشبال الفن التشكيلي من الأطفال منه مصطفي ، معتز محمود ، شادي علي ،اسلام محمد ، مصطفي علي .
إشراف علي فعاليات الحفل محمود حنفي ، صفاء حمدي مدير الشئون الثقافية ، إيناس سمير مدير قصر ثقافة العريش ، أحمد صابر مدير خشبه المسرح ، محمود عمارة فني الصوت والضوء ، عيد اشتيوي فني صوت ، أسامة عبد الغفار ، محمد حسني ، أسامة الشريف (آمن الفرع) واشرف على القافلة الثقافية من رئاسة الاقليم مروة سعد وابراهيم الشحات.
يأتى هذا فى إطار تفعيل مبدأ العدالة الثقافية التى وجهت بها الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة ، ومن خلال الدعم المتوفر من الفنان المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وتحقيق الإهتمام لتقديم الخدمة الثقافية لأبناء شمال سيناء من خلال الفعاليات الثقافية والفنية والتي تحث علي تنمية روح الولاء والانتماء والوعى للوطن التي يقدمها إقليم القناة وسيناء الثقافي
سيناء ومن خلال فرع ثقافة شمال سيناء بإدارة اشرف المشرحانى
صرح بذلك الكاتب محمد محمد نبيل محمد .

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