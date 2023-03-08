بعد ارتفاع سعره… أميرة الذهب تكشف عن «دبلة والخواتم والأقراط» وزنهم 5 جرامات لمحدودي الدخل

كتب: محمد ترك

كشفت المهندسة أميرة حسان والمعروفة بـ “أميرة الذهب” ، أن بعض المصانع بدأت في تصنيع “دبله” و “خاتم” من الذهب وزن 1 جرام ، لسد احتياجات محدودي الدخل ، حيث يعد الذهب أحد أكبر مصادر القلق لمن هم على وشك الزواج ، خاصة بعد ارتفاع أسعاره مؤخرًا.

وقالت أميرة حسان إن هذا “الدبلة” أو “الخاتم” يزن 1 جرام ويتم توفيره من قبل بعض المصانع اليدوية ويتكون من عيارين 18 و 21 وهو خفيف الوزن ومناسب لمن هم على وشك الزواج وخاصة ذوي الدخل المحدود، مما يجعلها انفراجه لبعض الأشخاص المقبلين على الزواج لتناسب احتياجات ذوي الدخول المنخفضة.

وأشارت «أميرة»، إلى أنه سيتم طرح الخواتم والأقراط “حلقان” خفيفة الوزن على الأقل 2 جرام ، وربما تكون جيدة للخطوبة ، كما أن المشغولات الذهبية خفيفة الوزن أفضل كهدية من الفضة.

الجدير بالذكر أن “أميرة حسان” ، الملقبة بـ “أميرة الذهب” ، تعد أشهر سيدة تعمل في مجال المشغولات الذهبية منذ أن قررت ترك عملها في مجال الهندسة المعمارية من أجل المشغولات الذهبية ودرست كل ما يتعلق به من كيفية شراء الذهب، والطريقة الصحيحة لاختيار الذوق المناسب لكل عام جديد، وما يناسب المستهلكين من أوزان الذهب حسب وضعهم المالي