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اصابة 5 اشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص على طريق شبرا – بنها الحر

اصابة 5 اشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص على طريق شبرا – بنها الحر

أصيب 5 اشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبرا – بنها الحر بنطاق محافظة القليوبية، وتم نقل المصابين لمستشفى بنها العام ورفع آثار الحادث وعودة الحركة المرورية إلي طبيعتها وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.
تلقت مديرية امن القليوبية اخطاراً من الإدارة العامة للمرور بالقليوبية يفيد انقلاب سيارة بطريق شبرا – بنها الحر بالقرب بعد بنزيمة مشتهر اتجاه البوابات.
وانتقلت الاجهزة الامنية لمكان الحادث وتبين انقلاب سيارة ميكروباص بسبب السرعة ما اسفر عن إصابة 5 اشخاص وتم نقلهم لمستشفى بنها العام وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق

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