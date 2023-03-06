حماة حماة الوطن بالمنيا ينظم قافلة طبية لرفع العبء عن المواطن الفقير

كتب : آية أحمد محمود

نظم حزب حماة الوطن أمانة مركز سمالوط غرب بقيادة معتز شادى أمين مركز سمالوط غرب ومحمد خلاف أمين تنظيم المركز، قافلة طبية بقرية حسن باشا وذلك تنفيذاً لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب واللواء هشام بشر أمين المحافظة المنيا واللواء عبدالرحيم خليفة أمين التنظيم.

قال معتز شادي أمين مركز سمالوط غرب:

إن الحزب يسعي بالارتقاء بالخدمات الطبية وذلك ايمانا منا بحق المواطن بتوفير رعاية طبية متميزة مع تقديم خدمات للحالات الحرجة من علاج علي نفقة الدولة وطاقم طبي مميز .

واوضح شادي ان القافلة شملت تخصصات عيون ،جلدية، اطفال وباطنة، عظام و تحاليل طبية .

شارك في تنظيم القافلة كلا من العمدة صفوت عبدالحكيم رئيس الوحده الحزبيه بحسن باشا وشريف المصري امين مساعد الوحدة الحزبية بحسن باشا ومؤمن شعبان امين مساعد الشباب بالمركز ودكتور عبد الله مقبل امين مساعد اللجنه الطبيه بالمركز ودكتورة خلود يحيى امين مساعد اللجنه الطبيه بالمركز بالتعاون مع منتصر بدوى امين العمل الجماهيري بالوحدة الحزبيه بحسن باشا وعشم ثابت امين الفلاحين بالوحده الحزبيه ونادى الأزهرى امين التنظيم بالوحده الحزبيه ومحى عبد الكافي امين التواصل المجتمعى

وأحمد حمدى امين الشباب بالوحده الحزبيه.

ولاقت القافلة اقبالا كبيرا من اهالي القرية واشادو بدور الحزب الفعال وجهوده في المشاركة المجتمعية وطالبو بتوفير مثل هذه القوافل بشكل مستمر.