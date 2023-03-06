الموضة أصلها مصرى..
من المصريين القدماء إلى أشهر بيوت الأزياء العالمية
كتب دكتور/ ياسر أيوب ثابت
الأزياء أو الملابس، التى اشتهر بها المصريين القدماء، فى مختلف العصور، وأصبحت «الموضة»، كلمة مصرية أصيلة، أبهر بها المصريين صناع العالم، وأصبحت منهجا لهم فى تصاميمهم، وهو ما أكدته معابد وجدران المعابد المصرية ومشيرا إلى أن النساء فى عهد المصريين القدماء، حرصن على ارتداء الملابس الشفافة، بل أيضا عرفوا «التنورة» القصيرة والعديد من الأزياء والملابس .
الموضة المصرية، أصبحت فيما بعد ملهمة لصناع الموضة العالمية حتى وقتنا هذا، فقد قاموا بصناعة ملابسهم من النسيج الخفيف الشفاف، الذى يناسب جو مصر الحار، وكان اللون الأبيض، طاغيا على ملابسهم، حيث كان يزين أحيانا بـ«كنار» ملون فى ملابس النساء والمترفين من الرجال .
المصريين القدماء توصلوا إلى صناعة النسيج فى وقت مبكر جدا، بل وأبدعوا فى صناعة أنواع عديدة من الأزياء مثل «الجونلة»، والتى كانت على شكل قطعة مستقيمة من القماش تثبت بشريط يلف حول الوسط ويلبس معها غطاء، يتم وضعه أعلى على الكتفين، ثم يزينها عقب ذلك بالطوق، هذا وقد عرفت المرأة فئ مصر العديد من نماذج الأزياء المصرية التراثية المعاصرة للنساء، وتعد الملابس الشعبية من أهم الموروثات التي توارثتها الأجيال .