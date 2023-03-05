ليالى رمضان تشهد خطة عروض متبادلة لفرق اقليم القناة وسيناء

متابعة / محمد السمان

أستقبل الكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي ود. شعيب خلف مدير عام الإقليم ، اليوم كلا من :

* ا. عبد المنعم حلاوة. مدير عام فرع ثقافة السويس.

* د. جيهان الملكي. مدير عام ثقافة بورسعيد

*ا. شيرين عبد الرحمن مدير عام ثقافة الإسماعيلية

*ا. احمد فريج مدير عام ثقافة جنوب سيناء

* ا. أشرف المشرحاني. مدير عام ثقافة شمال سيناء

وفي حضور ا. ماهر كمال المستشار الثقافي لفرع ثقافة

الإسماعيليه ،والسادة مديري إدارات الإقليم:

*ا/محمد غنيم مدير إدارة الشئون القانونية.

*ا/عزة عبد الشافي مدير إدارة التفتيش المالي والإداري.

*ا/ريم شوقي المدير المالي

*ا/اسماء بخيت. مدير إدارة المكتب الفني

*ا/حنان مرعي مدير إدارة التخطيط ومتابعة الأنشطة الثقافية والفنية والنشر

*ا/هيام المغربي. مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام

*ا/ احمد رشدي مدير إدارة الآمن

*ا/ سوسن احمد. مدير إدارة الشئون الهندسية

*ا/مروة سعد الدين. مدير إدارة الوسائط التكنولوجية والمسؤل الإعلامي مكتب رئيس الاقليم.

*ا/ امير قنديل مدير إدارة الموارد البشرية

*ا/دعاء طه. مكتب رئيس الإقليم

*ا/ابتسام فاروق. متابعة مكتب رئيس الإقليم

*ا/سماح حامد. مسؤل الشئون الفنية

*ا/اشرف عيد. مسؤل الفرق

*ا/وليد حشمت. مسؤل المتابعة وفرق الطفل

*ا/محمد السمان. مسؤل المتابعة

*ا/جيهان قناوي. مسؤل التسويق

*ا/فاطمة أحمد. اطلس الفلكلور

*ا/طارق مليجي. مدير بيت ثقافة رأس سدر

وذلك أثناء اجتماع الأزمات ومديري العموم وإدارات الإقليم المنعقد صباح اليوم الاحد الموافق ٣/٥/ ٢٠٢٣م و الذي دعا إليه وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي.

وفي مستهل الإجتماع رحب سيادته بالسادة الحضور كما أخص بالشكر ا. عبد المنعم حلاوة مدير عام فرع ثقافة السويس وأشاد بمجهوداته الملحوظة و دوره الفعال في الحركة الفنية والثقافية المشهودة بفرع ثقافة السويس منذ توليه قيادته حتي الآن كما وجه الشكر ايضا

ل د. جيهان الملكى مدير عام الفرع لحرصها الدائم علي المحافظة علي مستوي الفرق الفنية التابعة لفرع ثقافة بورسعيد حيث صدرت التعليمات من المكتب الرئاسي بمشاركة فرقة بورسعيد للفنون الشعبية بفعاليات صيف بلدنا بمحافظة دمياط بالإضافة إلى مشاركتها ضمن الفرق المختارة لإستقبال الملكة رانيا ملكة الأردن أثناء زيارتها لمصر .

** ثم أستعرض جدول أعمال الإجتماع وذلك للنظر في :

* صرح سيادته بأنه من المقرر افتتاح بيت ثقافة رأس سدر وذلك أثناء الاحتفالات بالعيد القومي لجنوب سيناء وذلك بتوجيهات من السيد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء وبناءا عليه علي الجهات المختصه عمل الاستعدادات والتجهيزات اللازمة كلا فيما يخصه .

*ما تم اتخاذه من إجراءات بخصوص اعتماد فرق الطفل ما لم تعتمد بالفروع الثقافية.

* مناقشة برامج الفروع الثقافية والفنية المنفذة خلال شهر رمضان المبارك .

*وجه سيادته بتشغيل فرق الإقليم جميعها من خلال برامج الفروع علي أن يتم بالتبادل بينها كما وجه ايضا بإدراج العروض الفنية لفرق انشاد ( التل الكبير – الإسماعيلية- بورسعيد – ترانيم وإنشاد السويس) بالاضافه الى فرق العريش (التلقائية- الإستعراضية – الانشاد) ضمن برامج الخمس فروع كلا بالتناوب بينهم .

* متابعة تشغيل مسارح عروض مشروع السينما بين ايديك و المنفذة بفروع الإقليم ومدي الإقبال والتفاعل و وصول المنتج السينمائي للجمهور .

* متابعة أعمال الصيانة ورفع الكفاءة بالمواقع الثقافية الأكثر احتياجا لبناء الوعي الثقافي بكافة الفروع ، ومتابعة ماتم تنفيذه من أعمال الصيانة ، والحماية المدنية وسرعة إستكمال ما تبقي منها .

* إستعراض المشكلات والأزمات التي تواجهها الفروع الثقافية بالمرحلة القادمة وكيفية التغلب عليها.

وكان ذلك حسب الاقتضاء وفي ذلك استعرض رئيس الإقليم جدول أعمال الاجتماع ، الذي تم بمقر رئاسة الإقليم.