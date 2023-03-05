الولايات المتحدة ومساعي بسط النفوذ الكامل على الأراضي الليبية
تعمل الولايات المتحدة الأمريكية منذ وقتٍ طويل وبشتى الطرق المشروعة والغير مشروعة لتحقيق هدف واحد وهو إثارة الفوضى في الداخل الليبي لنهب ثروات الشعب من غاز ونفط. وبعدما فشلت في تحقيق ذلك قررت أن تدفع حلف الناتو لقصف البلاد عام 2011 وهو ما أسفر عن سقوط نظام حكم الرئيس معمر القذافي، ومن بعدها تدخل البلاد في دوامة الفوضى السياسية والأمنية حتى يومنا هذا.
وكما فعلت واشنطن من قبل وأشعلت حرباً بتحريضها للناتو لقصف ليبيا، هاهي تعمل اليوم في ليبيا عن طريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والتي ترأستها سابقاً ستيفاني ويليامز ومن بعدها عبدالله باثيلي، الذي جاء بمبادرة لحل الأزمة الليبية حسب قوله لم تتضمن أي خطوات واضحة تدل على ذلك. والمثير للجدل هو الدعم الغير مسبوق لهذه المبادرة الهشة من قِبل الولايات المتحدة.