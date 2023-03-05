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أول مؤتمر لجراحات العظام والمفاصل بمستشفى كفر شكر التخصصي الخميس المقبل

أول مؤتمر لجراحات العظام والمفاصل بمستشفى كفر شكر التخصصي الخميس المقبل

كتب_ السيد يوسف

اعلنت إدارة مستشفى كفر شكر التخصصي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة عن عقد أول مؤتمر علمي بقاعة المؤتمرات والندوات بالمستشفى، وهذا يعد أول صرح تعليمي لتبادل الخبرات والتجارب الحياتية فى جراحات وأمراض العظام والمفاصل .

صرح الطبيب «راشد حشاد» رئيس قسم جراحات وأمراض العظام بمستشفى كفر شكر التخصصي بأنه سوف يعقد يوم الخميس المقبل الموافق 9مارس 2023 اول مؤتمر علمي كبير لعرض انجازات قسم العظام بالمستشفي وتبادل الخبرات الطبية والحديثة لجراحات العظام والمفاصل، مضيفاً على أن يضم المؤتمر نخبة كبيرة من اطباء امراض وجراحات العظام والمفاصل على مستوي محافظة القليوبية والقاهرة وجامعة الأزهر والقصر العيني والمستشفيات الجامعية والتعليمية.

ومن جانبه أكد الطبيب «عمرو محمد ابراهيم» مدير عام مستشفى كفر شكر التخصصي بأن إدارة المستشفي تسعي دائما وأبدا نحو الأفضل فى تقديم خدمات طبية عالية بكافة الاقسام العلاجية، موضحاً أن هدف إقامة المؤتمر هو إظهار مستوي قسم جراحات العظام والمفاصل خلال بداية شهر مارس من العام المنصرف 2022 حتي مارس العام الحالي 2023، وهذا لتقديم خدمات طبية للمرضي المترددين على المستشفي التخصصي بكفر شكر.

وفي سياق متصل قال الطبيب « راشد حشاد» أن قسم العظام نجح نجاح منقطع النظير في كافة العمليات الجراحية الدقيقة التي أجريت داخل غرف العمليات بمستشفى كفر شكر التخصصي مختلفة ومتنوعة مابين تغير مفاصل وإطالة ساقين وكسور تثبيته دقيقة وغيرها من الجراحات .

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