أول مؤتمر لجراحات العظام والمفاصل بمستشفى كفر شكر التخصصي الخميس المقبل
كتب_ السيد يوسف
اعلنت إدارة مستشفى كفر شكر التخصصي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة عن عقد أول مؤتمر علمي بقاعة المؤتمرات والندوات بالمستشفى، وهذا يعد أول صرح تعليمي لتبادل الخبرات والتجارب الحياتية فى جراحات وأمراض العظام والمفاصل .
صرح الطبيب «راشد حشاد» رئيس قسم جراحات وأمراض العظام بمستشفى كفر شكر التخصصي بأنه سوف يعقد يوم الخميس المقبل الموافق 9مارس 2023 اول مؤتمر علمي كبير لعرض انجازات قسم العظام بالمستشفي وتبادل الخبرات الطبية والحديثة لجراحات العظام والمفاصل، مضيفاً على أن يضم المؤتمر نخبة كبيرة من اطباء امراض وجراحات العظام والمفاصل على مستوي محافظة القليوبية والقاهرة وجامعة الأزهر والقصر العيني والمستشفيات الجامعية والتعليمية.