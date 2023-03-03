محافظ القليوبية يفتتح مسجد السادات الغربي بكفر الحصافة بطوخ بعد احلاله وتجديده بتكلفة 4.2 مليون جنيه
شهد اليوم الجمعة عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إفتتاح مسجد السادات الغربي بكفر الحصافة بمركز طوخ ، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح وتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية.
جاء ذلك بحضور فضيلة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف والأستاذ أحمد وزيري رئيس مدينة طوخ وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمركز طوخ وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية واهالي مدينة طوخ.