أردوغان يحشد لإطلاق “درع مواجهة المخاطر الوطني التركي”

كشف الرئيس التركي أن عدد الهزات الارتدادية التي ضربت البلاد منذ الزلزالين الكبيرين في 6 فبراير، تجاوز 12 ألف هزة، مشيرا إلى أن عملية البناء في المناطق المدمرة قد بدأت.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الاجتماع الأول لـ”نموذج درع المخاطر الوطني التركي”، بمشاركة نحو 50 عالما وخبيرا ومختصا، محليا ودوليا، إن كارثة الزلزال أثرت بشكل كبير ومباشر على حياة أكثر من 3 ملايين إنسان اضطروا لترك أماكن سكنهم في الولايات الإحدى عشر التي ضربها الزلزال.

وإذ كشف أردوغان أن تركيا تواجه إلى جانب خطر الزلازل، مخاطر الفيضانات والسيول والانهيارات الأرضية وانزلاقات الصخور وحرائق الغابات، وغيرها من الآفات والكوارث الطبيعية، التي تجبرنا على وضع استراتيجية شاملة لمواجهتها، أكد أن هدف الاجتماع، هو وضع الأساس والقاعدة لتأسيس “درع مواجهة المخاطر الوطني التركي” لمواجهة كل الكوارث الطبيعية على اختلافها.

ولفت إلى أن عدد الهزات الارتدادية التي حدثت منذ الزلزالين الكبيرين اللذين وقعا في 6 فبراير الماضي وحتى الآن، تجاوز 12 ألف هزة ارتدادية، معلنا أن

عدد المباني المهدومة أو التي يجب هدمها بشكل عاجل، تجاوز 214 ألف مبنى حتى الآن.

وأكد أن عملية بناء المباني في المناطق المدمرة بمناطق الزلزال بدأت، مشيرا إلى أن عمليات فحص الأبنية في تلك المناطق متواصلة.