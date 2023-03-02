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ارتفاع أسعار البنزين تعرف على الأسعار الجديدة
ارتفاع أسعار البنزين تعرف على الأسعار الجديدة
قررت الحكومة المصرية صباح اليوم رفع أسعار المواد البترولية حيث
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه في السوق المحلي.
وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس، تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة الثانية صباح اليوم 2 مارس لتصبح كالآتي:
– 8.75 جنيه للتر البنزين 80 بزيادة 75 قرشا للتر.
– 10.25 جنيه للتر البنزين 92 بزيادة جنيه للتر.
– 11.50 جنيه للتر البنزين 95 بزيادة 75 قرشا للتر.
وإليكم أسعار جميع اسعار المواد البترولية
أسعار البنزين والسولار الجديدة
8.75 جنيه للتر البنزين 80، و10.25 جنيه للتر البنزين 92، و11.50 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه للطن، وتثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية. وتم زيادة غاز تموين السيارت ليصبح 4.50 جنيه / متر .