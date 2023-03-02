عاجلمال و أعمال

ارتفاع أسعار البنزين تعرف على الأسعار الجديدة

ارتفاع أسعار البنزين تعرف على الأسعار الجديدة

قررت الحكومة المصرية صباح اليوم رفع أسعار المواد البترولية حيث
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه في السوق المحلي.
وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس، تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة الثانية صباح اليوم 2 مارس لتصبح كالآتي:
– 8.75 جنيه للتر البنزين 80 بزيادة 75 قرشا للتر.
– 10.25 جنيه للتر البنزين 92 بزيادة جنيه للتر.
– 11.50 جنيه للتر البنزين 95 بزيادة 75 قرشا للتر.

 

وإليكم أسعار جميع اسعار المواد البترولية

 

أسعار البنزين والسولار الجديدة

 

8.75 جنيه للتر البنزين 80، و10.25 جنيه للتر البنزين 92، و11.50 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه للطن، وتثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية. وتم زيادة غاز تموين السيارت ليصبح 4.50 جنيه / متر .

 

 

ويأتي قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية في ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

Post Views: 191
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of عاجل.. نجم برشلونة سيلعب بالمسكنات أمام ريال مدريد

عاجل.. نجم برشلونة سيلعب بالمسكنات أمام ريال مدريد

منذ 16 ساعة
Photo of عمارة يفتتح معرض مدرسة الفصل الواحد للحرف اليدويه ويسمح بفتحه للجمهور

عمارة يفتتح معرض مدرسة الفصل الواحد للحرف اليدويه ويسمح بفتحه للجمهور

منذ 18 ساعة
Photo of رضا السيد يكشف موعد إطلاق الموسم الثاني لمسلسل «البيت بيتي»

رضا السيد يكشف موعد إطلاق الموسم الثاني لمسلسل «البيت بيتي»

منذ 20 ساعة
Photo of تعليم الفيوم يحصد مركز خامس جمهورية في المسابقة القومية لأوائل الصف الثالث الثانوي للعام الدراسى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣م

تعليم الفيوم يحصد مركز خامس جمهورية في المسابقة القومية لأوائل الصف الثالث الثانوي للعام الدراسى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣م

منذ 20 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!