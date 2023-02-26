عاجلمنوعات

يا عم روح قصيدة غنائية

يا عم روح
قصيدة غنائية

بقلم ماجدة البهيدي
=============

يا سيدي قولي حكايتك ايه
وجاي عايز من قلبي ايه

أوعاك تقولي جاي تحب
أنا والله قلبي معدش قلب

يا عم روح من غير جروح
معدش فيا أنا تاني روح

كان في زمان حب وحنان
راحوا يا روحي ويا الزمان

نسيت خلاص كل المشاعر
ولا عدشي قلبي بحد شاعر

دأنا مدارية غلب وقاسية
يا عم سيبني بقى باللي فيا

وليه تقلب في المواجع
ده العمر راح ولا عمره راجع

وجاي تاني و تقول نعيد
و عايزني احب انا من جديد

طب قولي ليه أنا أحب تاني
وانا قلبي دأب من الأولني

وانا اللي شوفته معاه شويه
ده ياما نام وسهر عينيا

يغيب يغيب ويجيني فجأة
ويقولي انا عامل مفاجأة

وابص أدور أنا ملقهوش
وكأنه واحد أنا معرفوش

و ده يرضي مين يا ناس
وفي شرع مين يا ناس

يقول بحبك ويغيب سنين
وعادي يحلف 100 يمين

يا عم روح من غير جروح
معدش فيا انا تاني روح

بالله عليك تبعد و تمشي
انا جرحي لسه صاحي ومنمشي

حبك عذاب جرح وغياب
روح بالسلامة وبلاش عتاب

يا عم فوق متقولش شوق
الشوق ده دم بيجري ف عروق

انا أدره وأحدة بقلبي وما فيه
ومش عايزة حد غيري يداويه

يا عم روح من غير جروح
ده معدش فيا أنا تاني روح

السبت 2022/8/27
:
#ماجدة_البهيدى
:

Post Views: 79
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس

موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس

منذ 19 ساعة
Photo of هكذا تكون الحياة

هكذا تكون الحياة

منذ 22 ساعة
Photo of وحيد صبري يكتب _ عُذراً أيُها الأَرض

وحيد صبري يكتب _ عُذراً أيُها الأَرض

منذ يوم واحد
Photo of قائمة ريال مدريد الرسمية لمواجهة الأتليتكو

قائمة ريال مدريد الرسمية لمواجهة الأتليتكو

منذ يوم واحد
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!