يا عم روح
قصيدة غنائية
بقلم ماجدة البهيدي
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يا سيدي قولي حكايتك ايه
وجاي عايز من قلبي ايه
أوعاك تقولي جاي تحب
أنا والله قلبي معدش قلب
يا عم روح من غير جروح
معدش فيا أنا تاني روح
كان في زمان حب وحنان
راحوا يا روحي ويا الزمان
نسيت خلاص كل المشاعر
ولا عدشي قلبي بحد شاعر
دأنا مدارية غلب وقاسية
يا عم سيبني بقى باللي فيا
وليه تقلب في المواجع
ده العمر راح ولا عمره راجع
وجاي تاني و تقول نعيد
و عايزني احب انا من جديد
طب قولي ليه أنا أحب تاني
وانا قلبي دأب من الأولني
وانا اللي شوفته معاه شويه
ده ياما نام وسهر عينيا
يغيب يغيب ويجيني فجأة
ويقولي انا عامل مفاجأة
وابص أدور أنا ملقهوش
وكأنه واحد أنا معرفوش
و ده يرضي مين يا ناس
وفي شرع مين يا ناس
يقول بحبك ويغيب سنين
وعادي يحلف 100 يمين
يا عم روح من غير جروح
معدش فيا انا تاني روح